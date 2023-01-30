Жительницы Новокуйбышевска проходят профилактические обследования на новом маммографе

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Современные возможности для проведения профилактических обследований появились благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения.



Как напоминают врачи, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию один раз в два года, а при генетической предрасположенности к онкологической патологии - ежегодно.

Для проведения современной диагностики и выявления заболеваний на ранней стадии учреждения первичного звена здравоохранения оснащаются современным оборудованием. Так, в 2022 году в больницы и поликлиники поступили 17 цифровых маммографов, в том числе и в Новокуйбышевскую больницу.



«Это современная цифровая маммографическая система, предназначенная для получения цифровых рентгенографических изображений молочной железы.

Переоснащение технической базы Новокуйбышевской центральной городской больницы способствует повышению качества профилактических мероприятий и эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний», — рассказала главный врач больницы Светлана Шешунова.



Заведующий рентгенологическим отделением Новокуйбышевской городской больницы Константин Резинкин отметил исключительное качество изображения при минимальной лучевой нагрузке на пациенток.



«Современный аппарат маммографии позволяет получать изображения высокого разрешения при низкой дозовой нагрузке. Передовая сканирующая технология делает обследование молочных желёз более эффективным и комфортным для пациенток», - отметил Константин Константинович.



Модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием. В 2022 году в медучреждения региона поступило около 2000 единиц техники.

Фото: минздрав СО