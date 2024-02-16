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Жители села Чубовка получают помощь в обновленной амбулатории

16 февраля 2024 17:59
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Капитальный ремонт позволил усовершенствовать работу отделения с помощью бережливых технологий.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе Чубовка Кинельского района созданы новые условия для пациентов и медработников.

Капитальный ремонт позволил усовершенствовать работу отделения с помощью бережливых технологий.
«Выполнена перепланировка, организован отдельный вход для юных пациентов, прививочный кабинет и кабинет участкового врача, – рассказала заведующая врачебной амбулаторией Анна Мирзаханова. – Разделены потоки взрослых и детей, пациентов с симптомами простуды принимаем в фильтр-боксе».

«После ремонта стало намного уютнее. Можно в комфортных условиях пройти все необходимые процедуры», – поделилась впечатлениями жительница села Чубовка Валентина Шикина.

Повысить качество медобслуживания населения позволило и обеспечение медучреждения новой компьютерной техникой и высокоскоростной связью.

«Это очень удобно. В базе данных есть вся информацию о пациенте. Регулярно проводим телемедицинские консультации с врачами поликлиники и областных медучреждений», – отметила медсестра Марина Кусаинова.

В прошлом году благодаря нацпроекту также обновили отделения в селах Бобровка и Красносамарское. На 2024 год запланирован ремонт офиса врача общей практики в поселке Кинельский и ФАПа в Большой Малышевке.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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16 февраля 2024  17:59
Жители села Чубовка получают помощь в обновленной амбулатории
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