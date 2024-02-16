Жители села Чубовка получают помощь в обновленной амбулатории

99

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе Чубовка Кинельского района созданы новые условия для пациентов и медработников.



Капитальный ремонт позволил усовершенствовать работу отделения с помощью бережливых технологий.

«Выполнена перепланировка, организован отдельный вход для юных пациентов, прививочный кабинет и кабинет участкового врача, – рассказала заведующая врачебной амбулаторией Анна Мирзаханова. – Разделены потоки взрослых и детей, пациентов с симптомами простуды принимаем в фильтр-боксе».



«После ремонта стало намного уютнее. Можно в комфортных условиях пройти все необходимые процедуры», – поделилась впечатлениями жительница села Чубовка Валентина Шикина.



Повысить качество медобслуживания населения позволило и обеспечение медучреждения новой компьютерной техникой и высокоскоростной связью.



«Это очень удобно. В базе данных есть вся информацию о пациенте. Регулярно проводим телемедицинские консультации с врачами поликлиники и областных медучреждений», – отметила медсестра Марина Кусаинова.



В прошлом году благодаря нацпроекту также обновили отделения в селах Бобровка и Красносамарское. На 2024 год запланирован ремонт офиса врача общей практики в поселке Кинельский и ФАПа в Большой Малышевке.





Фото: минздрав СО