Жители села Чубовка получают помощь в обновленной амбулатории

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе Чубовка Кинельского района созданы новые условия для пациентов и медработников.
Капитальный ремонт позволил усовершенствовать работу отделения с помощью бережливых технологий.
«Выполнена перепланировка, организован отдельный вход для юных пациентов, прививочный кабинет и кабинет участкового врача, – рассказала заведующая врачебной амбулаторией Анна Мирзаханова. – Разделены потоки взрослых и детей, пациентов с симптомами простуды принимаем в фильтр-боксе».
«После ремонта стало намного уютнее. Можно в комфортных условиях пройти все необходимые процедуры», – поделилась впечатлениями жительница села Чубовка Валентина Шикина.
Повысить качество медобслуживания населения позволило и обеспечение медучреждения новой компьютерной техникой и высокоскоростной связью.
«Это очень удобно. В базе данных есть вся информацию о пациенте. Регулярно проводим телемедицинские консультации с врачами поликлиники и областных медучреждений», – отметила медсестра Марина Кусаинова.
В прошлом году благодаря нацпроекту также обновили отделения в селах Бобровка и Красносамарское. На 2024 год запланирован ремонт офиса врача общей практики в поселке Кинельский и ФАПа в Большой Малышевке.
Фото: минздрав СО