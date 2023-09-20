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Жители Самарской области могут присоединиться к донорскому движению в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай

20 сентября 2023 13:33
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Жители Самарской области могут присоединиться к донорскому движению в рамках Всероссийского марафона #ДавайВступай

24 и 25 сентября в Самарской области пройдут мероприятия в поддержку донорского движения под эгидой Федерального медико-биологического агентства.

Марафон приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга.

➡В Самаре 24 сентября в 9.00 на областной станции переливания крови амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров даст старт марафону. Он пробежит 42 км по городским достопримечательностям города и финиширует в 17.00 у парка «Россия-моя история».

❗В это время с 9.00 до 13.00 на станции пройдет донорская акция #ДавайВступай по привлечению граждан в ряды доноров и вступлению в Федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга (ул. Ново-Садовая, 156).

➡В 14.00 в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга».

➡В Тольятти 25 сентября в 9.00 Артем Алискеров даст старт марафону в Тольяттинской больнице филиале № 1 ФМБА России. Артем пробежит 42 км по городским достопримечательностям города и финиширует в 17.00 у Тольяттинского городского университета.

❗В это время с 9.00 до 13.00 в Тольяттинской больнице филиале № 1 ФМБА России (г.Тольятти, Южное шоссе, 125) и в отделении областной станции переливания крови (Московский проспект, 19) пройдет донорская акция #ДавайВступай.

➡С 14.30 до 16.00 в Тольяттинском университете пройдет интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга».

❗Если вы решили стать потенциальным донором костного мозга, то необходимо подать заявление на вступление в регистр через Личный кабинет портала Госуслуг: раздел Документы - Здоровье - Подача заявления в Федеральный регистр доноров костного мозга. С подробной информацией можете ознакомиться по ссылке - https://kmdonor.ru

Теги: Акценты

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