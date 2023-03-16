Жители Кинель-Черкасского района проходят обследования в новом приемно-диагностическом отделении ЦРБ

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Жители Кинель-Черкасского района проходят обследования в новом приемно-диагностическом отделении центральной районной больницы. Новые условия для оказания медпомощи созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



В корпусе размещаются кабинеты УЗИ- и эндоскопической диагностики, рентгенологическое отделение, противошоковая палата, операционная, кабинеты врачей — хирурга, травматолога и акушера-гинеколога, оснащенные современным диагностическим оборудованием. Здесь специалисты ведут консультативный прием, проводят плановые и экстренные обследования, оказывают пациентам неотложную помощь.



«Отделение расположено в новом здании, примыкающем к стационару, — пояснила заместитель главного врача Кинель-Черкасской больницы Нина Лохова. — Это подразделение призвано упорядочить оказание консультативной помощи нашему населению, сделать ее более доступной и современной. Врачи работают на новейшем оборудовании – компьютерном томографе, многофункциональном рентген-оборудовании, системах ультразвуковой и эндоскопической диагностики высокого класса. Эта техника позволяет выявлять патологии на ранних стадиях, при необходимости рекомендуя пациентам экстренную или плановую госпитализацию с последующим наблюдением после выписки из стационара. Вся диагностическая база сосредоточена в одном здании, что позволяет оперативно обследовать людей с тяжелыми, жизнеугрожающими состояниями. Здесь же мы можем стабилизировать их и определить дальнейшие шаги по маршрутизации и лечению».



В приемно-диагностическом отделении работают 17 специалистов – сотрудники центральной районной больницы. Недавно к коллективу присоединился молодой врач-рентгенолог.



«До 12 человек ежедневно поступают в отделение экстренном порядке. При необходимости привлекаем к работе специалистов стационара», — пояснила Нина Андреевна.



Заместитель главного врача больницы Павел Журавлев отмечает, чаще всего в приемно-диагностическое отделение обращаются пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями центральной нервной системы.



«Недавно к нам поступил пациент с инсультом, которому требовалась противошоковая терапия. Всё оборудование для оказания необходимой помощи без промедления было подготовлено, помощь оказали практически мгновенно. Сейчас пациент проходит лечение», — сообщил Павел Александрович



В 2022 году новые приемно-диагностические отделения больниц также возведены в четырех муниципальных районах Самарской области — Похвистневском, Сергиевском и Красноярском.





Фото: минздрав СО