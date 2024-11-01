Жителей региона приглашают защититься от вирусных инфекций в мобильных и стационарных пунктах вакцинации

222

2, 3 и 4 ноября в Самарской области пройдут профилактические мероприятия - защититься от вирусных инфекций и сделать прививки можно будет в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в общественных местах с соблюдением всех требований.



Жители смогут сделать прививку от гриппа, а также по показаниям пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции и COVID-19.



Процедура вакцинации проводится после консультации врача. Специалист проводит осмотр и исключает противопоказания к прививке - симптомы простуды и обострение хронических заболеваний.



Информация о графике работы мобильных пунктов:



В Самаре:

ТЦ Мега, 2 ноября с 12:00 до 15:00, (24 км Московское шоссе, 5)

СГЭУ, 2 ноября с 9:00 до 14:00,

(ул. Советской Армии, 141)

ТЦ На птичке, 3 и 4 ноября с 10:00 до 15:00, (ул. Ново – Вокзальная, 2А)

ТЦ Гудок, 3 и 4 ноября с 12:00 до 16:00, (ул. Красноармейская, 131)

ТЦ Парк Хаус 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Московское шоссе, 81А)



В Тольятти:

Территория ТОС № 2, 2 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Ленинградская, 46)

Территория ТОС № 3, 3 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Ленинградская, 46)

Территория ТОС № 7, 4 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Баныкина, 66)

ТРК Русь на Волге, 2, 3 и 4 ноября с 12:00 до 17:00, (ул. Революционная, 52А).



В Новокуйбышевске:

ТЦ "Центральный", 3 ноября с 10:00 до 13:00, 4 ноября с 10:00 до 12:00, (ул. Дзержинского, 13)



В Чапаевске:

ТЦ Клеопатра, 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 16:00, (ул. Черняховского, 20а)



В Сызрани:

ТЦ Мираж, 2, 3 и 4 ноября с 9:00 до 13:00, (ул. Образцовская, 97)



В Октябрьске:

ТЦ Плаза, 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 12:00, (ул. Ленина, 39)



В Отрадном:

ТЦ Гранит, 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Сабирзянова 21/1).



Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов