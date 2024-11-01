Жителей региона приглашают защититься от вирусных инфекций в мобильных и стационарных пунктах вакцинации

2, 3 и 4 ноября в Самарской области пройдут профилактические мероприятия - защититься от вирусных инфекций и сделать прививки можно будет в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в общественных местах с соблюдением всех требований.
Жители смогут сделать прививку от гриппа, а также по показаниям пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции и COVID-19.
Процедура вакцинации проводится после консультации врача. Специалист проводит осмотр и исключает противопоказания к прививке - симптомы простуды и обострение хронических заболеваний.
Информация о графике работы мобильных пунктов:
В Самаре:
ТЦ Мега, 2 ноября с 12:00 до 15:00, (24 км Московское шоссе, 5)
СГЭУ, 2 ноября с 9:00 до 14:00,
(ул. Советской Армии, 141)
ТЦ На птичке, 3 и 4 ноября с 10:00 до 15:00, (ул. Ново – Вокзальная, 2А)
ТЦ Гудок, 3 и 4 ноября с 12:00 до 16:00, (ул. Красноармейская, 131)
ТЦ Парк Хаус 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Московское шоссе, 81А)
В Тольятти:
Территория ТОС № 2, 2 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Ленинградская, 46)
Территория ТОС № 3, 3 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Ленинградская, 46)
Территория ТОС № 7, 4 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Баныкина, 66)
ТРК Русь на Волге, 2, 3 и 4 ноября с 12:00 до 17:00, (ул. Революционная, 52А).
В Новокуйбышевске:
ТЦ "Центральный", 3 ноября с 10:00 до 13:00, 4 ноября с 10:00 до 12:00, (ул. Дзержинского, 13)
В Чапаевске:
ТЦ Клеопатра, 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 16:00, (ул. Черняховского, 20а)
В Сызрани:
ТЦ Мираж, 2, 3 и 4 ноября с 9:00 до 13:00, (ул. Образцовская, 97)
В Октябрьске:
ТЦ Плаза, 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 12:00, (ул. Ленина, 39)
В Отрадном:
ТЦ Гранит, 2, 3 и 4 ноября с 10:00 до 14:00, (ул. Сабирзянова 21/1).
Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов