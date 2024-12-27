"Земский доктор/Земский фельдшер": к Красноярской ЦРБ присоединились 18 специалистов

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В этом году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» коллектив (Красноярской центральной районной больницы) пополнили 18 специалистов, в том числе фельдшер Ольга Белоусова. Медработник более 25 лет работала на Самарской городской станции скорой медицинской помощи. Недавно окончила Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной и приняла участие в программе. На данный момент фельдшер ведёт приём пациентов в ФАПе села Старая Бинарадка.



«Я оказываю медицинскую помощь более 500 жителям села, а также садово-дачного товарищества. Мне нравится здесь работать. Все пациенты очень довольны, что могут получить первичную помощь и пройти диспансеризацию рядом с домом. Это важно, чтобы вовремя выявить заболевания и как можно раньше начать лечение», - рассказывает Ольга Белоусова.



В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 750 тыс. рублей. Кроме того, комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников помогает привлекать новых сотрудников в Красноярский район.



«Помимо единовременных компенсационных выплат для участников программ, медработники могут рассчитывать на компенсацию от администрации района при найме жилья. Медикам с детьми помогаем устроить ребенка в образовательное учреждение. За молодыми специалистами закрепляем наставников, которые оказывают им поддержку в период адаптации. Кроме того, медработники могут оформить льготную ипотеку или построить свой дом в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», – пояснил главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов.



Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.



В этом году 239 медработников приняли участие в программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Напомним, что эта программа ежегодно помогает привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.

Фото: минздрав СО