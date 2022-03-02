Здоровье – детям: детская поликлиника Красноярской ЦРБ стала «бережливой»

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Во время рабочей поездки в Красноярский район Губернатор Дмитрий Азаров побывал в детском поликлиническом отделении Красноярской центральной районной больницы. В прошлом году здесь по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения был проведен капитальный ремонт. Поликлиника начала работать по новому стандарту обслуживания пациентов «Бережливая поликлиника», который направлен на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи.

Сейчас к поликлинике прикреплено 2,5 тысячи детей. За здоровьем ребят следят педиатры, ведут прием узкие специалисты: детский невролог, детский хирург, ортопед, психиатр. Есть кабинет УЗИ, ЭКГ, процедурный кабинет, кабинет иммунопрофилактики.

«Раньше в этом здании располагалась женская консультация и детская поликлиника. И само помещение выглядело не лучшим образом. Сейчас нам сделали настоящую сказку. Приходят дети, родители, они не узнают поликлинику: здесь стало тепло, светло, современно, для посетителей, для медперсонала все очень функционально и комфортно», — рассказала заместитель главного врача по родовспоможению и детству Светлана Шишина.

После ремонта здесь появились просторный холл, удобная регистратура, колясочная с пандусом для маломобильных пациентов, комната матери и ребенка, отдельный вход для разделения потоков пациентов, созданы игровые места для маленьких пациентов, предусмотрена удобная навигация, комната отдыха для сотрудников. Для комфорта пациентов и медицинского персонала предусмотрено все необходимое.

Родители и дети подтверждают: в новой поликлинике гораздо комфортнее и приятнее находиться.

«Все очень оперативно. Сегодня ребенок пожаловался на боли в животе, мы пришли к врачу, сына осмотрели и дали направление на дальнейшее обследование в больницу Середавина», — делится мама восьмилетнего пациента.

В 2022 году на территории больницы запланировано строительство модульного здания, где будет размещено подразделение Красноярской ЦРБ — стационарное отделение скорой помощи. В нем будет оказываться неотложная медицинская помощь. В новом модульном здании будут размещены рентгенологическое отделение, кабинет неотложной помощи, противошоковая операционная, противошоковая палата, кабинеты ЭКГ, ЭХО и УЗИ, провизорные койки, процедурно-прививочный кабинет.

Повышение доступности и качества медицинских услуг — важная составляющая Стратегии лидерства Самарской области, инициированной Губернатором и разработанной вместе с жителями региона.

Всего в этом году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Самарской области» будет проводиться капитальный ремонт в 42 подразделениях учреждений здравоохранения Самарской области.