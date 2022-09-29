Заместитель главврача Самарского кардиодиспансера Дмитрий  Дупляков: сегодня Всемирный день сердца

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков:



- Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика возможна и необходима как на глобальном, так и на индивидуальном уровне.



На сегодняшний день кардиологическая служба Самарской области представлена 4 региональными сосудистыми центрами и 5 первичными сосудистыми отделениями, в том числе 2 центрами чрескожного коронарного вмешательства.

Безусловно, пандемия внесла в нашу работу существенные изменения, однако мы уже улучшили показатели 2019 года.

Областной кардиодиспансер является ведущим учреждением кардиологической службы региона, где круглосуточно оказывают экстренную помощь больным с патологией сердечно-сосудистой системы. В рамках оказания специализированной помощи взрослому населению медучреждение также удерживает крепкие позиции. Кардиохирурги выполняют практически все операции на сердце за исключением его трансплантации. Сегодня в их приоритете – освоение щадящих, малоинвазивных видов хирургии, в частности, широко используются эндоваскулярные (внутрисосудистые) вмешательства при острых инфарктах миокарда.



Специалисты кардиодиспансера совершили настоящий прорыв в хирургии аневризмы восходящей аорты и дуги аорты как при хронических состояниях, так и при экстренных ситуациях.



Факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта включают: повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность.



Кстати, нездоровый образ жизни, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, чаще всего формируется в детском и подростковом возрасте, а с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний только повышается. Поэтому профилактику следует начинать с самого детства.

Помимо здорового образа жизни, в современном обществе необходимо развивать и культуру здоровья, которая включает и регулярное медицинское наблюдение для раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, и навыки борьбы со стрессом.



По данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака, питание и физическую активность.

Фото: минздрав СО