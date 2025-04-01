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"Забота рядом": областные специалисты проконсультировали ветеранов СВО и членов их семей

1 апреля 2025 18:59
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В Новокуйбышевске и Волжском районе п. Рощинский более 60 пациентов с хроническими заболеваниями прошли консультацию областных специалистов.

В Новокуйбышевске и Волжском районе п. Рощинский более 60 пациентов с хроническими заболеваниями прошли консультацию областных специалистов в рамках проекта «Забота рядом», в том числе 18 ветеранов СВО.  Региональный проект направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.

В Самарской области с 2023 года реализуется проект «Забота рядом». Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями.

Для жителей Новокуйбышевска во взрослой поликлинике провели приём врач-невролог Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн имени О. Г. Яковлева Павел Кузнецов и врач-кардиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Элина Шешунова.

«Забота о здоровье защитников нашей Родины ветеранов СВО и их близких членов семей  – одно из важных направлений работы. Своевременная диагностика, лечение заболеваний на ранних стадиях – залог успешного прогноза выздоровления. А значит, сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан», - отметила главный врач Новокуйбышевской центральной городской больницы Светлана Шешунова.

Также в этот день в Новокуйбышевской центральной городской больнице больнице работали специалисты Самарского областного противотуберкулёзного диспансера имени Н. В. Постникова.

В текущем году в рамках проекта "Заботе рядом" запланирован 31 выезд. Приближение специализированной помощи населению и улучшение её качества – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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