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Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам больницы.
 "Забота рядом": бригада врачей проекта провела консультации в Отрадненской больнице
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 "Забота рядом": бригада врачей проекта провела консультации в Отрадненской больнице

29 июля 2024 14:52
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Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам больницы.

Очередной выезд специалистов областных учреждений здравоохранения состоялся в город Отрадный. Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам больницы.

"Узкими специалистами областных клиник проведено 110 профилактических консультаций, в том числе 20 диагностических исследований пациентам Отрадненской больницы, - рассказал главный врач больницы Александр Кандрахин. - Всем пациентам даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. Также в соответствии с назначениями врачей организована запись пациентов на плановую госпитализацию в областную больницу имени Середавина, на реабилитационное лечение в областной госпиталь ветеранов войн и на консультации в областной кардиодиспансер".

Региональный проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали почти 1500 пациентов, в том числе около 250 членов семей участников СВО.

1 августа мобильная бригада врачей посетит Кинельский район.

 

Фото:   минздрав СО/ Алексей Коновалов

Теги: Медицина Самара

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