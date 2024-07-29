 "Забота рядом": бригада врачей проекта провела консультации в Отрадненской больнице

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Очередной выезд специалистов областных учреждений здравоохранения состоялся в город Отрадный. Специалисты проконсультировали 110 пациентов и оказали методическую помощь сотрудникам больницы.



"Узкими специалистами областных клиник проведено 110 профилактических консультаций, в том числе 20 диагностических исследований пациентам Отрадненской больницы, - рассказал главный врач больницы Александр Кандрахин. - Всем пациентам даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению. Также в соответствии с назначениями врачей организована запись пациентов на плановую госпитализацию в областную больницу имени Середавина, на реабилитационное лечение в областной госпиталь ветеранов войн и на консультации в областной кардиодиспансер".



Региональный проект «Забота рядом» направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи. Бригады узких специалистов областных медучреждений по графику выезжают в сельскую местность и малые города для осмотра и профилактического консультирования пациентов с хроническими заболеваниями. Всего с начала года врачи проекта проконсультировали почти 1500 пациентов, в том числе около 250 членов семей участников СВО.



1 августа мобильная бригада врачей посетит Кинельский район.

Фото: минздрав СО/ Алексей Коновалов