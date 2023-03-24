«За год снижены все ключевые эпидемиологические показатели»: эксперты рассказали об успехах фтизиатрической службы региона

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По итогам 2022 года все ключевые эпидемиологические показатели работы противотуберкулёзной службы Самарской области снижены: заболеваемость - на 3,2%, смертность населения от туберкулёза - на 21,2%. Об этом рассказали специалисты на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.



«Мы движемся вперед: внедряем новые методы лабораторной диагностики во всех трех противотуберкулезных диспансерах области и санаториях, активно применяем телемедицинские консультации. Это большой совместный труд медицинских работников. Но и население должно внести свой вклад. Призываю всех регулярно проходить флюорографическое обследование и проводить иммунологические пробы своим детям», - подчеркнул руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.



Главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков отметил, что особое внимание профилактическим мероприятием должны уделять люди из групп риска.



«Ведущим фактором риска туберкулеза является ВИЧ-инфекция. Риск заболевания туберкулезом у лиц, живущих с ВИЧ, в течение жизни составляет около 50%. При этом у пациентов, выполняющих рекомендации врачей, принимающих антиретровирусные препараты, подавляющие ВИЧ-инфекцию, риск заболеть туберкулезом не выше, чем у остального населения», - подчеркнул врач-фтизиатр.



Среди детского населения случаи заболевания стали единичными. Всего 24 ребенка в 2022 году в регионе заболели туберкулёзом.



«Эпидемическая ситуация по туберкулёзу у детей непосредственно связана с эпидемической ситуацией у взрослых. Если в окружении ребенка все здоровы, у него просто отсутствует возможность — даже минимальная — заболеть туберкулёзом. Своевременное флюорографическое обследование взрослых - самая надёжная профилактика туберкулёза у детей. Вся система противотуберкулезной медицинской помощи детскому населению является образцом профилактики в сфере здравоохранения», - рассказала главный внештатный специалист детский фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова Лада Барышникова



Заведующая туберкулёзным стационарным отделением №1 областного противотуберкулёзного диспансера Анна Колесник отметила, что до 20-25% взрослых пациентов с туберкулёзом нуждаются в хирургических методах лечения. Иногда только операция может помочь пациенту вернуться к прежнему образу жизни.



«Опасные в эпидемиологическом плане хронические формы туберкулеза трудно поддаются консервативному лечению. Благодаря хирургическим методам за последние годы распространённость хронического течения туберкулеза удалось снизить в 2,6 раз», - сообщила врач.



Важным этапом в лечении пациентов с туберкулезом является санаторно-курортное лечение. В регионе обеспечена доступность этой помощи, работают два противотуберкулезных санатория: санаторий «Лесное» и санаторий «Рачейка».



«Санаторно-курортное лечение бесплатно для пациентов. Мы настоятельно рекомендуем, чтобы все наши пациенты после завершения основных этапов лечения обязательно приехали к нам для укрепления иммунитета и закрепления результатов лечения», - подчеркнул главный врач противотуберкулезного санатория «Рачейка» Дмитрий Савельев.



Как рассказал главный врач санатория «Лесное» Михаил Петров, учреждение принимает больных с сопутствующими заболеваниями, помогает им пройти реабилитацию после хирургических вмешательств, сообщает Минздрав региона.