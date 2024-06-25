За год более 8500 детей прошли лечение в новом корпусе Самарской детской инфекционной больницы

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В июне 2023 года современный корпус Самарской детской инфекционный больницы, построенный благодаря национальному проекту «Здравоохранение», принял первых пациентов. За год лечение прошли 8500 детей с разной инфекционной патологией.



В медучреждении оказывают круглосуточную экстренную и неотложную медицинскую помощь детям от 3 месяцев до 18 лет с различными инфекционными заболеваниями. На 1 этаже располагается приемный покой, реанимационное отделение, на 2, 3, 4 этажах – лечебные отделения. Есть лабораторный комплекс, больница оснащена всем необходимым современным оборудованием – диагностическим, реанимационным, интенсивной терапии.



В новой лаборатории для дифференциальной диагностики различных типов инфекций выполнили 235 тысяч исследований за год работы. На новом современном оборудовании проведено более 7900 ультразвуковых и 10 тысяч рентгенологических исследований.



«В современном корпусе у нас появилась возможность оказывать помощь крайне тяжелым больным, - рассказал главный врач больницы Сергей Китайчик. - При необходимости полной изоляции пациенты помещаются в боксы, снабженные автономной вентиляцией. Если заболевание не представляет эпидемической опасности, пациенты находятся в боксированных палатах, где в случае необходимости предусмотрена интенсивная терапия».



За год работы коллектив учреждения пополнили 12 врачей и 35 специалистов среднего и младшего медицинского персонала.



Благодаря национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, развитие детского здравоохранения в регионе продолжается. В настоящее время идет строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в Октябрьском районе.

Фото: минздрав СО