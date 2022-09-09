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За 5 лет в Самаре появилось 15 бережливых поликлиник, 4 центра амбулаторной онкопомощи, 2 новых корпуса крупнейших клиник

9 сентября 2022 15:15
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В этом году еще 2 поликлиники в областной столице станут бережливыми.

В Самаре за последние несколько лет появилось несколько крупных объектов здравоохранения, в ряде медучреждений сделали ремонт, в том числе, внедрили принципы бережливого производства. Модернизация системы здравоохранения проходит и в рамках реализации профильного нацпроекта, инициированного Президентом станы Владимиром Путиным.

Работа по развитию системы здравоохранения, внедрению передовых технологий в медицину, оснащению современным оборудованием, обновлению автопарка медучреждений ведется в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Так, с 2018 года в областной столице возвели два новых объекта медицинской инфраструктуры — модульный корпус областной психиатрической больницы, а также модульное здание клинико-диагностического отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Важное решение о возведении нового инфекционного корпуса на базе одного из крупнейших ковид-госпиталей страны во время пандемии коронавируса принял глава региона. Модульное здание было построено в сжатые сроки – менее, чем за 8 месяцев.

15 поликлиник за 5 лет стали бережливыми. В их числе – Самарская городская поликлиника №3. В педиатрическом отделении медучреждения отремонтировали входную группу. Подразделение обновлено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В работу поликлиники внедрены принципы бережливого производства. Они направлены на создание наиболее комфортных условий для пациентов и медицинских работников, рациональное использование площадей, благоустройство холлов и кабинетов, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота.

«Проект подразумевает под собой полную перестройку потоков пациентов. Мы имеем возможность принимать отдельно здоровых и больных пациентов. У нас появился фильтр для инфекционных больных, где есть отдельный вход. Также упростили систему записи на прием», - рассказывает заведующая педиатрическим отделением №1 Самарской городской поликлиники №1 Елена Скородумова.

В обновленном подразделении поликлиники медпомощь получают более 5000 юных пациентов.

«Стало настолько замечательно приходить в эту поликлинику. Нет очередей, нет никаких проблем, чтобы записаться к узким специалистам, нет температурящих людей, потому что открыли отдельный вход, у нас прекрасные регистраторы, которые всегда ответят, помогут. То, что было год назад, небо и земля. После ремонта стало намного комфортнее, правильнее, можно записаться через портал Госуслуг, получить консультации», - отмечает мама одного из пациентов Лилия Юсупова.

В этом году еще 2 поликлиники в областной столице станут бережливыми.

Еще одно важное направление – развитие онкологической помощи. Сегодня в Самаре работают 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Это подразделения поликлиник, где могут бесплатно проходить обследование, лечиться и наблюдаться жители старше 18 лет по направлению медучреждений.

«Мы работаем на самом современном оборудовании. Подобными экспертными аппаратами оснащены и центры амбулаторной онкологической помощи, и онкодиспансер. У нас пациенты также получают качественное и профессиональное обслуживание», - подчеркивает врач УЗИ в центре амбулаторной онкологической помощи на базе Самарской городской больницы №6 Ангелина Росборуф.

Важный плюс для пациентов – записаться и попасть на прием к врачу можно достаточно быстро. «Здесь все удобно и продуманно. Врачи настоящие профессионалы и принимают по расписанию, что особенно важно», - рассказывает пациентка Любовь Слукина. Согласен с ней и Евгений Негодяев: «Поликлиника радует. Очень современная, очередей нет. Если ко времени пришел - сразу попадаешь к специалисту. Все чисто, хорошо. На высшем уровне. Лучше, чем за границей».
Еще один ЦАОП — на базе Самарской городской больницы №10 — откроется в рамках национального проекта "Здравоохранение" в этом году. Планируется, что всего до 2024 года в регионе будет создано 12 таких подразделений.

Работа по развитию системы здравоохранения в столице региона продолжается. Так, полным ходом идет строительство поликлиник в микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи. На финишную прямую вышло строительство нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы. Пополняется и автопарк медучреждений. Сегодня в оказании медицинской помощи жителям Самары задействовано около 90 машин скорой помощи.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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