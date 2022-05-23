Высокотехнологичные операции помогают онкологам региона эффективно бороться с раком легких

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В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере применяются современные малотравматичные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований дыхательной системы. Данные операции выполняются с помощью нового оборудования для видеоторакоскопии, поставленного в онкодиспансер благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Среди самых распространенных причин появления и развития рака — наследственность и вредные привычки, в частности – курение. Курение табака является канцерогенным фактором и наиболее частой причиной развития рака губы, языка и других отделов полости рта, глотки, пищевода, желудка и других органов и систем. Особенно высок у курильщиков риск возникновения рака гортани и легкого.

В рамках нацпроекта осуществляется переоснащение Самарского областного клинического онкологического диспансера. Так, с 2019 года введено в эксплуатацию более 150 единиц нового высокоточного оборудования для диагностики и лечения рака.

Хирургия — один из основных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями, в том числе с патологиями дыхательной системы, который применяется в онкодиспансере наряду с химиотерапевтическим методом лечения и лучевой терапией. Для операционного блока закуплено и введено в эксплуатацию более 40 единиц медицинского оборудования, среди которого хирургические операционные столы, наркозно-дыхательные аппараты, эндовидеоскопические комплексы, хирургические мониторы, операционный микроскоп и другие. В 2021 году в операционном блоке диспансера установлена стойка для выполнения видеоторакоскопических операций для торакального отделения, в котором проходят лечение пациенты с раком легкого.

Видеоторакоскопия – современный малотравматичный метод диагностики и лечения различных патологий в плевральной полости. На новом оборудовании появилась возможность видеть процесс операции непосредственно на мониторе, за счет чего улучшились возможности просмотра и качество изображения.

«Онкологическое торакальное отделение рассчитано на 40 коек, операции выполняются в 2-х операционных отделениях ежедневно, — рассказал заведующий отделением — врач-торакальный хирург Николай Ляс. — Это вмешательства по поводу доброкачественных и злокачественных образований легких, трахеи, бронхов, пищевода и средостения. В отделении широко используется весь арсенал оборудования, полученного по национальному проекту «Здравоохранение». Современные анестезиологические аппараты, помогают, например, во время операции «выключать» одно легкое. Широко используется эндоскопическая стойка, которая получена взамен старой. Новое оборудование значительно облегчает работу хирургов, сокращая время операции и увеличивая ее точность, а для пациента операция становится более щадящей, а время восстановительного периода уменьшается».

«Любая малоинвазивная хирургия снижает болевой синдром у онкологического пациента, также снижается риск хирургических осложнений, уменьшаются сроки госпитализации. Поэтому операции, при которых применяется оборудование с улучшенными техническими возможностями, удобно и врачу, и пациенту», — отметил врач-онколог-хирург онкологического отделения (торакальная онкология) Александр Ткачев, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: pixabay