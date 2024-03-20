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Врачи поликлиники №3 в Тольятти выявляют заболевания пищеварительного тракта на новом оборудовании

20 марта 2024 13:44
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Врачи поликлиники №3 в Тольятти выявляют заболевания пищеварительного тракта на новом оборудовании

Три эндоскопические системы с гастро- и колоноскопами поставлены в учреждение благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Оборудование установлено в эндоскопическом отделении амбулаторно-поликлинического комплекса и в центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники. На нем проводят первичные исследования желудка и кишечника, а также отслеживают динамику лечения.

«Это аппараты экспертного класса. Высокое качество визуализации позволяет на ранней стадии диагностировать злокачественные новообразования. С начала года на новом оборудовании уже проведено свыше 500 исследований. У 29 пациентов впервые выявлены злокачественные новообразования на I и II стадиях. Все они направлены на дальнейшую консультацию и лечение», — отметил главный врач Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Сергей Михайлов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году в учреждения первичного звена здравоохранения поступит 700 единиц медтехники.

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