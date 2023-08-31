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Врач-стоматолог: "Важно ребенку с раннего возраста начинать прививать навыки ухода за полостью рта"

31 августа 2023 21:43
147
Уход за полостью рта должен осуществляться с первого прорезавшегося зуба.

Заведующая детским лечебным отделением Самарской городской стоматологической поликлиники №1 Ирина Храмова:

 ️«Родители несут прямую ответственность за формирование здоровых привычек и профилактику стоматологических заболеваний.

 Поведенческие факторы формируются именно в семье, а также в образовательных учреждениях, в детских садах, где проводится профилактическая работа.

Важно ребенку с раннего возраста начинать прививать навыки ухода за полостью рта .

 Самое распространенное стоматологическое заболевание у детей – кариес, или болезнь периодонта.
Оно развивается в раннем детском возрасте и имеет свойство прогрессировать, давать осложнения. Осложнения могут вызывать, соответственно, раннюю потерю части или полную потерю группы зубов. А это сказывается на жевательной функции и в целом на качестве жизни ребёнка.

Уход за полостью рта должен осуществляться с первого прорезавшегося зуба. Его нужно начинать с дентальных салфеток. Тем самым мы научим детей не бояться проводить осмотр полости рта.

Потом надо научить ребёнка пользоваться щёткой, необходимыми средствами гигиены.

Ограничить потребление сладкой пищи.

 Немаловажный фактор в профилактике болезней зубов — обязательная их чистка перед сном. Остатки пищи вызывают размножение микроорганизмов. Из-за того, что эмаль ещё слабая и незащищенная, развиваются кариозные поражения.

Гигиеническое обучение детей на всех уровнях — в семье, в детском саду, школе, — и гигиена питания — это ключевые факторы профилактики стоматологических заболеваний.

Также несомненно важно регулярно посещать врача-стоматолога. С первого прорезавшегося зуба родители должны раз в полгода приводить ребенка на осмотр.

 На приеме врач-стоматолог проводит осмотр, выявляя факторы риска, профессиональную гигиену полости рта, рассказывает о возможных средствах гигиены и правильном питании. При выявлении стоматологических заболеваний назначает лечение».

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Уход за полостью рта должен осуществляться с первого прорезавшегося зуба.
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