Врач спрогнозировала раннее наступление сезона весенней аллергии в этом году

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Сезон весенней аллергии в этом году может начаться раньше — уже в апреле пациенты могут ощутить симптомы. Об этом 4 марта д.м.н., профессор, заместитель директора по клинической работе – главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Наталья Ильина заявила в пресс-центре МИЦ «Известия» на конференции на тему «Раннее цветение: как подготовиться к сезону аллергии?».

«Возможно в этом году [сезон] начнется раньше. <…> Это будет во многом зависеть от того, каким будет март и когда установится положительная температура», — сказала она.

По ее словам, на аллергию больше всего влияет степень насыщенности воздуха пыльцой.