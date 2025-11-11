Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.
На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась
Водитель погибла на месте ДТП
В Самарской области 18-летняя девушка, управляя "Приорой", врезалась в металлическое ограждение
В связи с производственной необходимостью.
15 и 16 ноября «Ласточки» в регионе заменят обычными электричками
Цель всех преобразований в системе обращения с ТКО – создание понятной, максимально открытой отрасли, работающей по современным экологическим стандартам с высоким качеством.
Новый тариф на вывоз мусора в регионе позволит обновить технику и улучшить сервис
В этом году 97 % лесных пожаров возникло в связи с неосторожным обращением человека с огнем, а также по причине перехода огня с сопредельных к лесу территорий.
В 2025 году площадь лесных пожаров в регионе сократилась в 11 раз
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом

11 ноября 2025 20:56
37
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.

Причина такой ситуации часто кроется не в лишних калориях, а в низкой двигательной активности и длительном пребывании в одной позе. Об этом «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Алсу Галеева.

В условиях сидячей работы, особенно при стрессе, формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.

Все это приводит к сдавлению диафрагмы. Когда ее подвижность ограничена, ухудшается дыхание и лимфоотток. Кроме того, нарушается кровообращение в брюшной полости и органах малого таза, смещается центр тяжести, увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника.

Врач отметила, что длительное сидение вызывает мышечные спазмы и ослабление мышц брюшного пресса и тазового дна, что также отражается на самочувствии и внешнем виде.

Важно правильно организовать рабочее место и соблюдать простые принципы: стул должен быть отрегулирован так, чтобы стопы стояли на полу, колени находились под углом 90 градусов, а экран монитора располагался на уровне глаз. Пояснице необходима опора — подойдет небольшой валик или подушка.

Также врач рекомендует не оставаться неподвижным дольше 30–45 минут: вставать, разминаться, делать несколько глубоких вдохов. 

Отдельное внимание следует уделять питьевому режиму и питанию. Обезвоживание усиливает отеки, поэтому важно пить воду равномерно в течение дня. Есть нужно без спешки, не за рабочим столом, тщательно пережевывая пищу.

Чтобы снять вечерний отек, врач советует полежать 10–15 минут с приподнятыми ногами и сделать легкий массаж живота по часовой стрелке.

 

Фото:pxhere.com

