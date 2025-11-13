Врач рассказала о полезных для сердца продуктах

81

Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда. Об этом в разговоре с Lenta.Ru рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова, пишут "Известия".

Врач рекомендовала включать в меню абрикосы, бананы, землянику и смородину. Также ценные запасы калия можно найти в орехах, печени и молочной продукции.

Магний — второй важный элемент, он отвечает за эластичность и тонус сосудистых стенок. Чтобы восполнить его дефицит, она посоветовала обратить внимание на бобовые, морковь, клубнику, авокадо и каши — гречневую, овсяную и пшеничную.

Особую роль в метаболизме сердечной мышцы играют омега-3 жирные кислоты, которые улучшают сократительную функцию и снижают уровень «плохого» холестерина, а также поддерживают энергетический баланс организма, что важно при диетическом питании.

«Главные источники омега-3 — лосось, тунец и оливковое масло», — уточнила Пивоварова.

Кроме того, эксперт порекомендовала из мясных продуктов отдавать предпочтение нежирным сортам: говядине, телятине, кролику и курице. При этом обязательное условие — удаление кожи и подкожного жирового слоя, заключила она.

Фото: pxhere.com