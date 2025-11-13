Я нашел ошибку
Старшеклассники встретились с ветераном СВО, участником программы «Школа героев», кавалером Ордена Мужества Андреем Растегаевым. 
Встреча с ветераном СВО прошла в Самарской школе №15 имени Н. А. Хардиной
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
Более 20 работодателей предложат участникам ярмарки имеющиеся вакансии и проведут предварительные собеседования с кандидатами.
Ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей пройдет в Самаре
За 35 лет спецподразделение не раз доказывало свою готовность встать на защиту закона и порядка.
Спецподразделение «Мангуст» УФСИН СО отмечает 35-летие
Более 5 лиц, которые не законно получили водительские удостоверения, были доставлены в военный следственный отдел СК России по Самарскому гарнизону для дальнейшего разбирательства.
В Самаре провели рейд по выявлению бывших мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет 
Меры поддержки помогают молодым специалистам строить карьеру и создавать семьи.
В Чапаевской центральной горбольнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу
Штраф для должностного лица составил 30 тыс. рублей, для юрлица — 300 тыс. рублей.
Минприроды СО оштрафовало компанию на 330 тысяч рублей за загрязнение недр в Ставропольском районе
Компании презентовали свою деятельность, достижения в разработке новой продукции и устанавливали деловые контакты с потребителями из России и зарубежных стран.
Три компании Самарской области представили свою продукцию на международной выставке «ХИМИЯ - 2025»
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах

13 ноября 2025 17:39
81
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.

Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда. Об этом в разговоре с Lenta.Ru рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова, пишут "Известия".

Врач рекомендовала включать в меню абрикосы, бананы, землянику и смородину. Также ценные запасы калия можно найти в орехах, печени и молочной продукции.

Магний — второй важный элемент, он отвечает за эластичность и тонус сосудистых стенок. Чтобы восполнить его дефицит, она посоветовала обратить внимание на бобовые, морковь, клубнику, авокадо и каши — гречневую, овсяную и пшеничную.

Особую роль в метаболизме сердечной мышцы играют омега-3 жирные кислоты, которые улучшают сократительную функцию и снижают уровень «плохого» холестерина, а также поддерживают энергетический баланс организма, что важно при диетическом питании.

«Главные источники омега-3 — лосось, тунец и оливковое масло», — уточнила Пивоварова.

Кроме того, эксперт порекомендовала из мясных продуктов отдавать предпочтение нежирным сортам: говядине, телятине, кролику и курице. При этом обязательное условие — удаление кожи и подкожного жирового слоя, заключила она.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

