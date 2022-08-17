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Врач-психиатр-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о вреде пива

17 августа 2022 18:09
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Избыточное употребление пива неизбежно отражается на гормональном статусе мужчин и женщин.

Заведующий экспертно-методическим отделом Самарского областного клинического наркологического диспансера, врач-психиатр-нарколог высшей категории Сергей Анатольевич Царев убежден, что регулярное употребление пива отражается на работе всех органов и систем организма:

- Многие убеждены, что потребление пива безопасно и даже полезно. Это совсем не так.
Регулярное употребление пива отражается на работе всех органов и систем организма. Среди соматических нарушений одним из ведущих является поражение печени. На начальных этапах развития «пивной печени» возникает стеатоз (жировая дистрофия), а затем и цирроз печени.

Весьма часто встречающимися и серьезными являются кардиальные проявления, возникающие на самых ранних этапах заболевания и нередко опережающие появление психопатологических расстройств: признаки кардиомегалии («пивное сердце»), для которой характерно тотальное увеличение сердца (правой и левой границ), артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

К числу соматических маркеров алкогольной зависимости на фоне употребления пива также относятся ожирение или дефицит массы тела, мышечная дистрофия, гиперемия, отечность кожных покровов лица, гипергидроз, телеангиоэктазии и пальмарная эритема.

Избыточное употребление пива неизбежно отражается на гормональном статусе мужчин и женщин. Нередко возникают симптомы сексуальной эндокринопатии. Частота различных расстройств половой сферы встречается у 23% таких больных.

Не стоит недооценивать опасность этого вида алкогольной зависимости. Если вы страдаете патологическим пристрастием к употреблению пива или в поведении ваших близких проявляются симптомы зависимости, как можно скорее обратитесь за помощью. Воздержание от употребления пива, совместное наблюдение двумя специалистами — наркологом и гастроэнтерологом, — помогут сохранить здоровье.

 

Фото:   pxhere

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