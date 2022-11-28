Врач: привычка сидеть в телефоне перед сном приводит к проблемам с засыпанием

147

Экран мобильного телефона излучает синий спектр, который оказывает пагубное влияние на гормон сна мелатонин, что в результате приводит к проблемам с засыпанием. Об этом врач общей практики Сергей Алендеев рассказал в понедельник, 28 ноября, пишут "Известия".

Печень тоски: какие продукты избавляют нас от стресса

Синий цвет посылает мозгу сигнал на снижение выработки мелатонина и подготовку организма к бодрствованию, пишет «Царьград».

По словам врача, все яркие экраны нужно убрать за полчаса до сна или хотя бы включать на смартфоне режим чтения для блокировки синего цвета.

Также Алендеев посоветовал не перегружать мозг новой информацией перед сном, сообщается на сайте aif.ru.

«Наш мозг при листании смартфона с лентой новостей или забавными картинками продолжает бодрствовать и «переваривать» информацию. А перед сном ему следует дать возможность отдохнуть», — заключил эксперт.

Фото: ru.freepik.com