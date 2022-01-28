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Врач Ирина Золотовская: что делать в случае бессимптомного течения COVID-19 и ОРВИ?

28 января 2022 16:53
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Основным моментом, который необходимо учесть пациентам, - это не только тяжесть течения заболевания, но также возраст и наличие сопутствующих заболеваний.

Главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Самара, заведующая поликлиникой Самарской городской больницы №4, доктор медицинских наук Ирина Александровна Золотовская: что делать в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и ОРВИ?

Ответы на поставленные вопросы были даны 26 января Министерством здравоохранения РФ в «Памятке для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции». Основным моментом, который необходимо учесть пациентам, - это не только тяжесть течения заболевания, но также возраст и наличие сопутствующих заболеваний. Именно исходя из этих критериев предложен алгоритм действия для граждан.

Первое, на что необходимо обратить внимание: если у пациента нет никаких симптомов, но положительный мазок на COVID-19 и ранее он вакцинирован или переболел менее шести месяцев назад, то лечение не требуется. Необходимо самоизолироваться, получить листок нетрудоспособности (для этого следует обращаться в единую службу «122» или в колл-центр своей поликлиники) и рекомендуется контролировать температуру тела не реже раза в сутки.

При появлении кашля, насморка, першения или боли в горле, а также температуры не выше 37,5 градусов, Минздрав рекомендует оставаться дома, проветривать помещения раз в три часа, пить не менее двух литров воды в сутки и измерять температуру три раза в день. Желательно, чтобы под рукой был пульсоксиметр, с помощью которого можно измерять сатурацию — уровень насыщения крови кислородом. Нормальные значения — не менее 95 процентов. Также рекомендовано использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), при насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды, при боли в горле - местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев, при повышении температуры до 38 градусов и выше - принять жаропонижающие препараты, возможно применение витаминов С и D.

Что делать тем, кто в группе риска?

Дополнительные рекомендации даны для пациентов, относящихся к группе риска (возраст 60 лет и старше, избыточный вес, наличие хронических заболеваний таких как: сахарный диабет, сердечно-сосудистых, онкологических, заболеваний почек и печени, иммунодефицитные состояния). Для такой категории пациентов необходимо по согласованию с врачом принимать ранее рекомендованные препараты в той же дозировке без перерыва.

Что делать непривитым пациентам?

Невакцинированным или непереболевшим при появлении любых симптомов ОРВИ или при получении положительного мазка на COVID-19 следует оставаться дома и позвонить по номеру 122 или в call-центр поликлиники для консультации с медицинским работником, в том числе дистанционным методом.

Что делать при ухудшении состояния?

Важным моментом, на который необходимо обратить внимание, являются рекомендации в случае ухудшения состояния.
Для всех пациентов: при появлении: - одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%; - повышения температуры выше 38 градусов - необходимо позвонить в единую службу «103» для вызова скорой помощи.

На что обратить особое внимание?

Врачи предостерегают от самостоятельного приема антибиотиков. Помните, что их назначают только медицинские работники и только при наличии показаний для этого.

 

Фото:   оперштаб СО

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