Врач-гастроэнтеролог Самарской детской клинической больницы назвала топ-7 полезных овощей для детей

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Согласно последним рекомендациям ВОЗ, необходимо ежедневно потреблять не менее 400 г овощей и фруктов. Оптимальное количество зависит от целого ряда факторов, включая возраст, пол и уровень физической активности человека.

Как рассказала детский врач-гастроэнтеролог Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Эльвира Хлопова, наличие в рационе детей овощей помогает в достижении 2 целей на пути сохранения и укрепления здоровья.

«Во-первых, овощи — источник клетчатки, необходимой для нормальной и полноценной работы кишечника, стимуляции его перистальтики. Пищевые волокна помогают избежать запоров и дисбактериоза, предупреждают болезни желчных путей и печени, а также гарантируют отсутствие лишнего веса. При наличии таких патологических состояний клетчатка способствует их эффективной коррекции. Особенно много пищевых волокон содержится в капусте, тыкве, кабачках, свекле, моркови. Во-вторых, это богатые источники витаминов, минералов и прочих полезных веществ», — отметила Эльвира Александровна.

Специалисты рекомендуют сочетать свежие и отварные овощи: например, свежие овощи — на перекус, отварные — на основной прием пищи.

«Чтобы увлечь маленького ребёнка овощами, попробуйте карвинг — фигурную резку овощей. Это интересная совместная деятельность, которая помогает развить интерес ребенка к полезным продуктам и процессу их приготовления. Опыт показывает, что огурец в форме ёжика и цветы из моркови маленькие дети едят охотнее. Ещё один важный момент — постарайтесь показать ребёнку, как растут овощи. Поездка на дачу, загородный дом и даже выращенное на подоконнике растение сделают овощи и фрукты более привлекательными в глазах ребёнка», — рассказала врач.

Практически все овощи являются источниками антиоксидантов. Такие полезные компоненты положительно сказываются на работе всех органов и систем, они защищают клетки организма от агрессивного влияния факторов окружающей среды.

«Витамины и минералы, которыми богата растительная пища, крайне важны для полноценной работы иммунной системы, для профилактики самых разных вирусных и инфекционных заболеваний. Многие овощи имеют в своем составе кальций, нужный для полноценного развития костной системы, также они богаты калием, который важен для сердца малыша. Их польза для детей и в том, что большинство таких продуктов имеет в своем составе витамины группы В, необходимые полноценного развития нервной системы, для поддержания здоровья кожи и волос малыша», — подчеркнула Эльвира Хлопова.

ТОП-7 самых полезных овощей для ребенка:

— Брокколи – источник селена, магния, калия, кальция, фосфора, железа и цинка, содержит витамины С, РР, Е, К, А.

— Цветная капуста богата витаминами C, В1, В2, В6, РР, А, содержит натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо. В отличие от белокочанный, цветная капуста лучше переваривается.

— Кабачки хороши тем, что при максимальном содержании полезных веществ практически не вызывают аллергии. Обладают мочегонным эффектом и нормализуют работу ЖКТ.

— Зеленый лук богат витамином С и содержит хлорофилл – вещество, которое необходимо для кроветворения.

— Морковь – источник каротина, она укрепляет детские зубки и нормализует работу ЖКТ.

— Свекла – источник йода, фосфора, многих витаминов. Поддержит сердце и нервную систему малыша, поможет при анемии С, нормализует работу ЖКТ.

— Тыква богата калием, кальцием, железом, содержит невероятное количество каротина. Полезна для пищеварения высоким содержанием клетчатки.

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