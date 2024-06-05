Врач-дерматолог из Самары назвала 10 правил нахождения детей на солнце

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Заведующая отделом клинико-экспертной работы Самарского областного кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Виктория Пряжкина:



«Солнечный свет – ультрафиолетовое излучение – это природный источник витамина D. Воздействие на детский организм этого витамина невозможно недооценить. Чтобы сформировать запас витамина D ребенку хватает 15-20 минут нахождения на солнце.



Нежная детская кожа в летнее время нуждается в особом уходе и защите. Среди факторов, которые могут негативно воздействовать на кожу ребенка - палящее солнце, грозящее ожогами и перегревом, повышенное потоотделение, укусы насекомых, а вместе с этим появление опрелостей, потницы и других неприятностей.

Чтобы лето было для здоровья и в радость, родителям нужно запомнить и соблюдать несколько правил:



Используйте репелленты только детям старше 1 года.

Не оставляйте грудного ребенка на открытом солнце. Проводите воздушные ванны только в тени.

Находитесь вместе с детьми на солнце только в безопасное время – до 11 утра и после 16.

Используйте защиту - специальные крема от солнца с UVF-фильтрами с высоким фактором защиты SPF 50+ и sos-средства после нахождения на солнце с успокаивающими и восстанавливающими компонентами.

Увлажняйте кожу после душа и купания: долгое пребывание в воде пересушивает кожу.

Обязательно носите головные уборы: шляпу или панамку, и следите, чтобы ребенок ее не снимал.

Используйте косметические средства с легкой текстурой. Дело в том, что в жару кожа потеет активнее, а если крем слишком плотный, могут возникнуть потница или опрелость. Выбирайте увлажняющие средства, которые быстро впитываются и не оставляют на коже жирных следов или липких пленок.

Не кутайте ребенка, чтобы не провоцировать развитие потницы и опрелостей. При появлении таких проблем на повреждённую кожу следует тонким слоем наносить средства с пантенолом и оксидом цинка.

Обращайте внимание на состояние кожи: тщательно осматривайте участки, которые находились под воздействием солнечных лучей, особенное внимание уделяйте местам с большим количеством родинок или пигментных пятен.

Обязательно обратитесь к врачу, если вы видите какие-либо новообразования.



Такие простые правила нахождения детей на солнце сделают летние солнечные дни приятными для детей и родителей!»

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