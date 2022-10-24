В поселке Комсомольский Кинельского района продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории

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Для жителей поселка Комсомольский Кинельского района создаются новые условия оказания медицинской помощи. В поселке продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Медицинскую помощь в обновленной амбулатории будут получать более 3000 жителей поселка Комсомольский. В настоящее время заменена система отопления, выполняются внутренние отделочные работы и монтаж пожарной сигнализации.



«В рамках капитального ремонта спланированы комфортные зоны ожидания приема, усовершенствована маршрутизация с разделением потоков посетителей, взрослого и детского населения, — отметил главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков. — На сегодняшний день уже отремонтированы процедурный, прививочный, хирургический, физиотерапевтический, стоматологические кабинеты, а также кабинеты приема врача-терапевта и врача-акушера-гинеколога. Также оборудован фильтр-бокс для приема пациентов с признаками ОРВИ. Кроме того, в ближайшее время мы ожидаем поставку новой медицинской техники и мебели. Впереди и создание комфортной зоны фронт-офиса с регистратурой открытого типа. На время ремонта прием пациентов перенесен в другое помещение, жители поселка продолжают получать необходимую медицинскую помощь».



«Мы с семьей довольно часто обращаемся в амбулаторию. Это очень удобно: не нужно ехать в Кинель, чтобы сделать прививку или посетить консультацию узкого специалиста, например. Очень рады, что будем получать помощь в помещении с современным ремонтом», — рассказал житель поселка Владимир Козлов.



Всего в этом году в Самарской области обновляются 42 подразделения медицинских организаций. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО