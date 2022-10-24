Я нашел ошибку
Главные новости:
Вместе с полицейскими в мероприятиях приняли участие сотрудники частных охранных организаций.
В Самарской области прошли строевые смотры личного состава полиции территориальных ОВД
Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба.
Дмитрий Азаров : «Земляки должны чувствовать, что мы делаем все для защиты их интересов»
После того, как ребята освоят бытовые навыки, у них появится возможность отдельного проживания при помощи родственника или соцработника.
В Тольятти открылось отделение учебного сопровождаемого проживания для молодых инвалидов
По прогнозам специалистов, работы продолжатся вплоть до декабря.
В Самарской области аграрии собирают урожай подсолнечника
Медицинскую помощь в обновленной амбулатории будут получать более 3000 жителей поселка.
В поселке Комсомольский Кинельского района продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории
«САМ.ФЕСТ» – это фестиваль, направленный на поддержку молодых талантов авторской музыки в широком смысле этого слова.
Победители «САМ.ФЕСТ» хабаровская группа «Двадцать» выпустила альбом «Романтика»
6 ноября пройдет генеральная репетиция прохождения парадных расчетов с участием делегаций из регионов РФ.
На площади Куйбышева прошел финал регионального конкурса парадных расчетов образовательных учреждений
Коллектив педагогов ЦДЮТ и родители воспитанников приобрели медикаменты первой помощи.
Поддержать мобилизованных из Новокуйбышевска решили воспитанники ЦДЮТ и ученики школы №8
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.2
-0.3
EUR 59.84
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В поселке Комсомольский Кинельского района продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории

24 октября 2022 15:10
102
Медицинскую помощь в обновленной амбулатории будут получать более 3000 жителей поселка.

Для жителей поселка Комсомольский Кинельского района создаются новые условия оказания медицинской помощи. В поселке продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Медицинскую помощь в обновленной амбулатории будут получать более 3000 жителей поселка Комсомольский. В настоящее время заменена система отопления, выполняются внутренние отделочные работы и монтаж пожарной сигнализации.

 «В рамках капитального ремонта спланированы комфортные зоны ожидания приема, усовершенствована маршрутизация с разделением потоков посетителей, взрослого и детского населения, — отметил главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков. — На сегодняшний день уже отремонтированы процедурный, прививочный, хирургический, физиотерапевтический, стоматологические кабинеты, а также кабинеты приема врача-терапевта и врача-акушера-гинеколога. Также оборудован фильтр-бокс для приема пациентов с признаками ОРВИ. Кроме того, в ближайшее время мы ожидаем поставку новой медицинской техники и мебели. Впереди и создание комфортной зоны фронт-офиса с регистратурой открытого типа. На время ремонта прием пациентов перенесен в другое помещение, жители поселка продолжают получать необходимую медицинскую помощь».

 «Мы с семьей довольно часто обращаемся в амбулаторию. Это очень удобно: не нужно ехать в Кинель, чтобы сделать прививку или посетить консультацию узкого специалиста, например. Очень рады, что будем получать помощь в помещении с современным ремонтом», — рассказал житель поселка Владимир Козлов.

Всего в этом году в Самарской области обновляются 42 подразделения медицинских организаций. В 15 муниципальных районах возводятся модульные здания для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Медицинскую помощь в обновленной амбулатории будут получать более 3000 жителей поселка.
24 октября 2022  15:10
В поселке Комсомольский Кинельского района продолжается капитальный ремонт врачебной амбулатории
102
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
146
Размер компенсации рассчитывается индивидуально.
23 октября 2022  16:35
Отдельные категории граждан СО могут получать компенсацию за проезд к месту проведения лечения и обследования
482
Огромным преимуществом «распечатанных» органов станет минимальный риск отторжения импланта.
22 октября 2022  16:47
Самарские медики планируют печатать кожу, хрящи, соединительные ткани
735
Прием пациентов в мобильном комплексе Исаклинской центральной районной больницы ведет фельдшер Резида Горшенина.
22 октября 2022  14:51
Более 3 тысяч жителей Исаклинского района в этом году получили помощь в мобильном медицинском комплексе
757
Привлекать новых специалистов помогает и целый комплекс региональных мер социальной поддержки.
21 октября 2022  16:05
Медучреждения Самарской области занимают лидирующие позиции по укомплектованности сотрудниками
599
В селе Сергиевск до конца года планируют открыть новый корпус центральной районной больницы.
20 октября 2022  19:52
Дмитрий Азаров проверил ход строительства нового корпуса центральной районной больницы в селе Сергиевск
840
Выплаты при трудоустройстве, служебное жилье и другие меры социальной поддержки помогают привлекать специалистов в Приволжскую больницу.
20 октября 2022  18:26
Приволжскую больницу пополнили шесть участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
634
В новом подразделении будут получать медицинскую помощь около 800 жителей.
20 октября 2022  14:15
В селе Байдеряково Шигонского района откроется новый фельдшерско-акушерский пункт
596
Первая западная фармкомпания уйдет из России
20 октября 2022  09:12
Первая западная фармкомпания уйдет из России
568
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12589
Весь список
В центре внимания
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
139
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
185
В Тольятти, на Аллее Славы, увековечили память Героев, погибших при исполнении воинского долга — Андрея Соколовского и Александра Старчкова.
21 октября 2022  17:26
Дмитрий Азаров встретился с родными Героев России, погибших при исполнении воинского долга
696
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
21 октября 2022  13:36
Утверждено повышение выплат по соцконтракту и новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством метро в Самаре
5064
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
21 октября 2022  12:22
Самарский производитель пазлов ВЭЛТ стал «Экспортером года» в трех номинациях
619
Весь список