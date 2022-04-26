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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно исследует случаи острого гепатита неизвестного происхождения. Об этом сообщила во вторник на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук, передает ТАСС.

По ее словам, в мире к настоящему моменту подтверждено около 160 случаев острого гепатита неизвестного происхождения, они "активно исследуются специалистами".

На данный момент, уточнила специалист, не были обнаружены вирусы, которые вызывают острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E). Не выявлена ни одна из известных бактерий или вирусов, вызывающих расстройство желудка или гастроэнтерит. "Из опросных листов, которые были заполнены по всему миру, следует, что нет никаких четких увязок ни с какой-то едой, ни с каким-то препаратом, ни с поездкой в какой-либо определенный регион, - отметила представитель ВОЗ. - И что важно, ничто не указывает на наличие связей с вакциной от коронавируса. Большинство детей не были вакцинированы от коронавируса". "Возможно, это связано с аденовирусом, это возможная гипотеза происхождения этого заболевания", - сказала она.

Ранее ВОЗ сообщила, что зарегистрировала 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США. При заболевании наблюдается рост уровня ферментов печени и во многих случаях - желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту.

Фото: AP Photo/Bebeto Matthews/ТАСС