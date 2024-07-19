В женских консультациях Самарской области работают 55 кабинетов медико-социальной помощи

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37 психологов в государственных медучреждениях оказывают поддержку женщинам, которые оказались в ситуации репродуктивного выбора.



Также женщинам помогают психологи 45 центров и 3-х отделений социальной помощи семье и детям министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.



Все меры поддержки от юридической до психологической

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Благополучие и всесторонняя поддержка семей с детьми - приоритетное направление национального проекта "Демография".