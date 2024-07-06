В выходные на Самарскую область обрушится ультрафиолетовый шторм

81

На эти выходные на Самару обрушится ультрафиолетовый шторм. В субботу, 6 июля 2024 года, сила ультрафиолетового излучения составит порядка восьми балов. Завтра, в воскресенье, 7 июля, сила ультрафиолетового излучения оценивается в девять баллов, пишет ПроГородСамара.



Это достаточно высокий уровень опасности, при котором находиться под прямыми солнечными лучами не рекомендуется. Особенно в дневные часы, с полудня до двух часов дня. Если же вы все же собрались сходить на пляж, то туда необходимо взять с собой крем, который может защитить от большей части опасности.



Погода сегодня синоптиками обещается такая же жаркая, как и всю предыдущую неделю Столбик термометра днем будет держаться у отметки в тридцать шесть градусов Цельсия в тени. Завтра ожидается некоторое спадание жары, которая достигнет всего лишь тридцати градусов. В целом же жаркая погода нас ждет еще неделю.Также синоптики сообщают, что на следующей неделе возможны кратковременные дожди, сообщает КП-Самара.