В Тольяттинской больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса

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В Тольяттинской городской клинической больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса. Оборудование приобретено благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



В кабинете рентгенографии проводятся экстренные и плановые обследования пациентам, госпитализированным в отделения многопрофильной больницы, а также пациентам других лечебных учреждений Тольятти.



«Новый магнитно-резонансный томограф будет использоваться вместе с уже имеющимся в нашем учреждении, благодаря чему повысится доступность обследований для жителей города, — пояснил заведующий отделением рентгенографической диагностики больницы №2 Тольятти Андрей Авралёв. — Это усовершенствованная техника: аппарат производит изображение более высокой детализации, при этом время исследования сокращается до нескольких минут. Аппарат незаменим для обследования по экстренным и неотложным показаниям — при ишемической болезни сердца, острых воспалительных процессах, травмах различной локализации. Кроме того, он работает тише при большинстве проводимых исследований. Это более комфортно для пациента», — отметил врач.



Напомним, с 2020 года на базе учреждения функционирует региональный сосудистый центр, созданный в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Специалисты спасают жизни тысяч пациентов, ежегодно выполняя до 3500 малоинвазивных операций по ангиопластике и стентированию коронарных и периферических артерий. Для этого подразделение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием.



Новый магнитно-резонансный томограф размещен в обновленном помещении главного корпуса учреждения.



«Запуск нового оборудования позволит уже в ближайшее время увеличить количество выполняемых исследований. Повысится доступность высокотехнологичной плановой и экстренной медицинской помощи для наших пациентов», — отметил главный врач учреждения Виталий Сибряев.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, оснащению медучреждений новым современным оборудованием для диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

Фото: минздрав СО