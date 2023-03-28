Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии может принять участие любой желающий. Профессиональные экскурсоводы расскажут жителям о мифах, легендах и исторических фактах города.
Акция «Бесплатные экскурсии по Самаре»
Раз в месяц кинотеатр «Художественный» безвозмездно предоставит региональным кинематографистам возможность показать широкому зрителю своё творчество.
С апреля в ЦРК «Художественный» стартует Бесконечный фестиваль самарского кино «Сделано здесь»
Новый магнитно-резонансный томограф размещен в обновленном помещении главного корпуса учреждения.
В Тольяттинской больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
Губернатор доложил о работе, которая направлена на поддержку участников СВО и их семей.
«Мы продолжим самым внимательным образом сопровождать семьи защитников Отечества» - Дмитрий Азаров доложил Президенту РФ о помощи военнослужащим и их близким в регионе
Все приготовленные печенья переданы в пункт сбора гуманитарной помощи МЫ ВМЕСТЕ.
Учащиеся, родители и педагоги школ села Большая Черниговка приготовили имбирные печенья для участников СВО
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
Общий грантовый фонд Премии в 2023 году – 90 млн рублей.
Стартовал приём заявок на Международную Премию #МЫВМЕСТЕ 2023
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.57
0.12
EUR 82.29
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольяттинской больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса

28 марта 2023 21:51
122
Новый магнитно-резонансный томограф размещен в обновленном помещении главного корпуса учреждения.

В Тольяттинской городской клинической больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса. Оборудование приобретено благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

В кабинете рентгенографии проводятся экстренные и плановые обследования пациентам, госпитализированным в отделения многопрофильной больницы, а также пациентам других лечебных учреждений Тольятти.

 «Новый магнитно-резонансный томограф будет использоваться вместе с уже имеющимся в нашем учреждении, благодаря чему повысится доступность обследований для жителей города, — пояснил заведующий отделением рентгенографической диагностики больницы №2 Тольятти Андрей Авралёв. — Это усовершенствованная техника: аппарат производит изображение более высокой детализации, при этом время исследования сокращается до нескольких минут. Аппарат незаменим для обследования по экстренным и неотложным показаниям — при ишемической болезни сердца, острых воспалительных процессах, травмах различной локализации. Кроме того, он работает тише при большинстве проводимых исследований. Это более комфортно для пациента», — отметил врач.

Напомним, с 2020 года на базе учреждения функционирует региональный сосудистый центр, созданный в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Специалисты спасают жизни тысяч пациентов, ежегодно выполняя до 3500 малоинвазивных операций по ангиопластике и стентированию коронарных и периферических артерий. Для этого подразделение оснащено современным высокотехнологичным оборудованием.

Новый магнитно-резонансный томограф размещен в обновленном помещении главного корпуса учреждения.

 «Запуск нового оборудования позволит уже в ближайшее время увеличить количество выполняемых исследований. Повысится доступность высокотехнологичной плановой и экстренной медицинской помощи для наших пациентов», — отметил главный врач учреждения Виталий Сибряев.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, оснащению медучреждений новым современным оборудованием для диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По графику в поликлинике ведут консультативный прием врачи других медучреждений области.
28 марта 2023, 16:42
В Рощинском проводится работа по привлечению медицинских кадров в отделение центральной районной больницы
По графику в поликлинике ведут консультативный прием врачи других медучреждений области. Здравоохранение
191
Перед подразделениями стояла задача грамотно и быстро провести аварийно-спасательные работы в условиях максимально приближенных к реальным.
27 марта 2023, 19:10
В Тольятти прошло тактико-специальное учение пожарных-спасателей
Перед подразделениями стояла задача грамотно и быстро провести аварийно-спасательные работы в условиях максимально приближенных к реальным. Общество
409
Пациент обратился к врачам, когда опухоль правой кисти, которую он принимал за мозоль от лопаты, начала непрерывно расти.
27 марта 2023, 15:27
Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию  с использованием индивидуального эндопротеза
Пациент обратился к врачам, когда опухоль правой кисти, которую он принимал за мозоль от лопаты, начала непрерывно расти. Здравоохранение
869
Здравоохранение
Новый магнитно-резонансный томограф размещен в обновленном помещении главного корпуса учреждения.
28 марта 2023  21:51
В Тольяттинской больнице №2 им. В.В. Баныкина установлен новый аппарат МРТ экспертного класса
122
Сохранение здоровья груди: важная задача любой женщины!
28 марта 2023  18:47
Сохранение здоровья груди: важная задача любой женщины!
68
По графику в поликлинике ведут консультативный прием врачи других медучреждений области.
28 марта 2023  16:42
В Рощинском проводится работа по привлечению медицинских кадров в отделение центральной районной больницы
193
Специалисты рекомендуют сделать выбор в пользу здоровья и отказаться от всех вредных привычек.
28 марта 2023  16:22
Злоупотребление алкоголем может стать причиной развития рака печени
197
Пациент обратился к врачам, когда опухоль правой кисти, которую он принимал за мозоль от лопаты, начала непрерывно расти.
27 марта 2023  15:27
Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию  с использованием индивидуального эндопротеза
874
Здесь созданы новые возможности для оказания экстренной и плановой медпомощи.
27 марта 2023  15:12
В селе Сергиевск начало работу приемно-диагностическое отделение районной больницы
502
Врач ультразвуковой диагностики Ирина Куклова более 13 лет оказывает помощь жителям Челно-Вершинского района.
26 марта 2023  15:34
В Челно-Вершинской ЦРБ предотвращают развитие патологий сердца и сосудов
690
25 марта 2023  09:13
Капельница на дому от наркотиков Москва
440
Он проконтролировал вопросы внедрения информационных технологий в работу специализированной службы.
24 марта 2023  19:59
Замминистра СО Павел Золотарев посетил Тольяттинский кожно-венерологический диспансер с рабочим визитом
997
Если Вы не привиты или не переболели ранее этой инфекцией, то при встрече с инфицированным человеком вероятность заражения составляет практически 100%.
24 марта 2023  19:20
Илья Сиротко: "Вакцинация от кори – способ получить защиту от инфекции"
898
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5859
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17417
Весь список
В центре внимания
Успехи области в строительной отрасли отметила заместитель председателя комитета Самарской губдумы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.
28 марта 2023  21:39
Юлия Хаджиева о решении задач в строительной сфере в Самарской области: «Отрадно видеть своими глазами позитивные изменения»
115
Обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное ДНР.
28 марта 2023  20:13
«Мы продолжим помогать» - Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе
138
Регион активно участвует в 14 нацпроектах, это главный локомотив для его развития.
28 марта 2023  17:59
«Происходят колоссальные изменения, и планы очень серьезные» - Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину о реализации в Самарской области нацпроектов
475
Работа АВТОВАЗа и одного из крупнейших трудовых коллективов всегда находится в фокусе внимания Главы государства.
28 марта 2023  17:53
Lada Vesta и новые Largus: Владимир Путин и Дмитрий Азаров обсудили производственную программу автозавода
206
В ходе общения обсуждались итоги социально-экономического развития Самарской области в 2022 году, реализация национальных проектов и государственных программ.
28 марта 2023  15:22
Владимир Путин во второй раз за полгода провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
259
Весь список