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В Тольяттинской городской детской клинической больнице установили новое оборудование для эндоскопических операций

13 июля 2023 11:37
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в Тольяттинской городской детской клинической больнице установили новое оборудование для эндоскопических операций

В Тольяттинской городской детской клинической больнице установили новое оборудование для эндоскопических операций. Оснастить операционную хирургического отделения стало возможным благодаря гранту благотворительного фонда компании «Татнефть» и при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области. 

«У компании «Татнефть», частью которой является «Тольяттикаучук», есть хороший девиз: «Вместе - на благо людей». И сегодня мы видим, как в тандеме государство и благотворители помогают детям, которые нуждаются в медицинской помощи. И огромное счастье, что с помощью этого оборудования у десятков детей будет возможность оставаться здоровыми!», -отметил генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук» Юрий Морозов.   

Оснащение операционной включает в себя целый комплекс высокотехнологичного оборудования - эндоскопическую стойку с видеокамерой, монитором и источником света, лазерный аппарат, операционный стол и двухкупольную лампу.

Техника предназначена для проведения реконструктивных операций в детской урологии, включая врожденные пороки развития мочеполовой системы и ЖКТ, мочекаменную болезнь, травматические и воспалительные заболевания брюшной полости.

«Новое оборудование позволяет качественно и с минимальными вмешательствами проводить сложнейшие малоинвазивные операции, уменьшить боль и снизить риск возможных осложнений, сокращает длительность лечения в стационарных условиях. Поэтому наши дети будут быстрее выздоравливать. Сердечно благодарим всех, кто помог нам оснастить должным образом нашу операционную», -  поблагодарила главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина.

За последний год в детской многопрофильной больнице всего 3,7% от общего количества операций проводилось эндоскопическим способом, с внедрением нового оборудования эта цифра может достичь общероссийских показателей - 50-70% в год от общего числа хирургических вмешательств. Ежегодно в учреждении медицинскую помощь получают более 25 000 детей из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов.

 

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