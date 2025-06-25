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В Тольятти обсудили меры по укреплению здоровья сотрудников предприятий

25 июня 2025 15:33
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Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия.

На территории АвтоВАЗа состоялось межрегиональное совещание «О задачах по реализации поручения Правительства РФ по снижению заболеваемости». В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, НМИЦ Терапии и профилактической медицины, ФМБА России, руководства Федерации независимых профсоюзов России, крупнейших предприятий Самарской области, представителей учреждений здравоохранения и профсоюзов ряда регионов.

Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия.

"Совместно с министерством здравоохранения Самарской области и центром здоровья мы проводим исследования на предприятиях по вопросам заболеваемости. Это положительный опыт, который высоко оценивается федерацией независимых профсоюзов . Он будет полезен всем регионам", - отметил председатель Федерации Профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.

Среди основных инструментов: разработка и внедрение Корпоративных программ общественного здоровья, реализация профилактических мероприятий на рабочих местах, своевременное выявление заболеваний и их эффективное лечение.

Корпоративные программы общественного здоровья - это важный элемент Регионального проекта «Здоровье для каждого». Он является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализазуется по решению Президента России Владимира Путина.

"В рамках таких программ работодатели реализуют социальную ответственность за здоровье своих сотрудников в тесном взаимодействии с отраслью здравоохранения. К концу года при методической поддержке Центра общественного здоровья в Самарской области будет внедрено не менее 60 Корпоративных программ", - пояснил главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

В центре внимания специалистов также проведение профилактических обследований сотрудников на предприятиях.

"Мы заключили соглашение и проводим совместную профилактическую работу, направленную на работающих граждан. Наша цель - в рамках диспансеризации и профилактических осмотров проверить здоровье 200 000 сотрудников предприятий и организаций. Уже более 103 тысяч человек прошли обследования на рабочих местах. Главный результат этой работы - улучшение состояния здоровья населения и повышение продолжительности жизни", - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Работа по повышению доступности профилактических мероприятий продолжается, в том числе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях увеличены.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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