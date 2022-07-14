В Сызрани на базе ЦГБ идет подготовка центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии

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Для жителей Сызрани и близлежащих районов станет доступнее высокотехнологичная медпомощь. На базе центральной городской больницы идет подготовка центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

В новом подразделении областного кардиодиспансера пациентам будут проводить жизнесохраняющие операции при инфаркте миокарда и других болезнях сердца и сосудов. Таким образом, необходимое лечение жители будут получать непосредственно в Сызрани.

Сейчас идут ремонтные работы, запланировано оснащение операционных современным оборудованием. Завершить подготовку центра планируется осенью этого года.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» развивается кардиологическая служба, больницы оснащаются новой медтехникой. При поддержке главы региона ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. Ежегодно увеличивается количество жителей региона, получающих высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом году такую помощь уже получили более 4000 пациентов с болезнями сердца и сосудов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО