В СО для пациентов с туберкулезом специалисты ведут дистанционный прием   

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Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова активно использует телемедицинские технологии при оказании медицинской помощи.

В 2020 году для пациентов с туберкулезом на фоне различной сопутствующей патологии телемедицинские консультации стали проводиться с врачами-специалистами медицинских организаций Самарской области.

«В современных условиях внедрение новых технологий особенно актуально, — рассказала врач-фтизиатр высшей категории, к.м.н., заведующий кабинетом мониторинга противотуберкулезных мероприятий Элина Илясова — Оказание медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий обеспечивает повышение ее качества и доступности. Осуществляется дистанционное взаимодействие не только медицинских работников между собой. Проводятся телемосты с пациентами, в ходе которых при непосредственном общении пациента с ведущими специалистами страны определяются показания для проведения высокотехнологичной медицинской помощи. В результате в прошлом году в федеральном центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний проведены успешные операции четырем пациентам с таким непростым диагнозом как фиброзно-кавернозный туберкулез на фоне тяжелого течения других заболеваний».

Кроме того, с 2020 года телемедицинские консультации проводят врачи-фтизиатры областного противотуберкулёзного диспансера для пациентов в любой медицинской организации Самарской области. За первый квартал 2021 года их проведено уже более 30. Особую значимость это приобрело в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

С 2021 года к врачам-консультантам фтизиатрам присоединились и врачи-торакальные хирурги областного противотуберкулезного диспансера – каждую среду осуществляется дистанционный отбор пациентов на хирургическое лечение вместо очных выездных консультаций в города и районы Самарской области.

Фото из открытых источников