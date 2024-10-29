В службу паллиативной помощи региона в этом году поставлены 4 новых автомобил

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В службу паллиативной помощи региона в этом году поставлены 4 новых автомобиля повышенной проходимости на базе LADA Niva, приобретенные за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Одна из них распределена в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу для работы выездных бригад.



«Более 300 жителей района получают паллиативную помощь. Помощь оказываем как на дому, так и в стационарном отделении. Благодаря новому автотранспорту паллиативная служба может охватить всех нуждающихся в помощи пациентов, вне зависимости от их места жительства. С его помощью специалисты выезжают к пациентам на дом – назначают и вводят лекарственных препараты, в том числе обезболивающие, проводят перевязки, замену стом. Безусловно, пациентам и их родственникам оказывается необходимая психологическая помощь», – рассказала заместитель главного врача Кинель-Черкасской больницы Нина Лохова.



Кроме того, в отделении паллиативной помощи районной больницы пациентам предоставляется круглосуточный уход и наблюдение.



«Здесь осуществляется индивидуальный подбор обезболивающих препаратов, обучение родственников уходу за пациентами. Также в отделении функционирует кабинет медицинского психолога. С начала года в отделении оказали помощь более 180 пациентам», – отметила Нина Андреевна.





Фото: минздрав СО