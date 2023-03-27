В селе Сергиевск начало работу приемно-диагностическое отделение районной больницы

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Сергиевскую центральную районную больницу. Совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галиной Черногаевой и главой района Анатолием Екамасовым руководитель ведомства ознакомился с работой нового приемно-диагностического отделения в селе Сергиевск.



Новые условия для оказания экстренной и неотложной, а также плановой консультативной медицинской помощи созданы в четырех муниципальных районах Самарской области — Сергиевском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском, — благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



«Наша задача — повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей малых городов и сельских территорий. Создание отделений с мощной диагностической базой, противошоковой операционной, провизорными койками для лечения пациентов, которые требуют экстренного вмешательства или уточнения диагноза, — новый подход для сельского здравоохранения. Он позволяет в кратчайшие сроки стабилизировать состояние больного, провести необходимые диагностические мероприятия, включая КТ-, УЗИ-, эндоскопические исследования и рентгенографию, определить дальнейшие шаги по оказанию помощи», — отметил министр.



Проект совмещает функции приемного отделения стационара, отделения скорой помощи — круглосуточно работают противошоковая палата и операционная для оказания помощи по экстренным и неотложным показаниям, — а также амбулаторного подразделения, где ведут консультативный прием узкие специалисты, проводятся скрининговые исследования в рамках диспансеризации.



«Выявление патологий на ранних стадиях, расширение охвата населения диагностикой, создание комфортных условий для пациентов и медицинского персонала — задачи, над которыми мы усиленно работаем в рамках реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В работе новых отделений отражены многие организационные решения, которые не один год успешно реализуются в поликлиниках, врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктах — от создания зон комфортного ожидания приема до применения телемедицинских технологий», — подчеркнул Армен Бенян.



Новый корпус Сергиевской больницы принял первых пациентов в феврале. Площадь здания — более 900 квадратных метров, маршрутизация обеспечивает разделение потоков пациентов в зависимости от уровня оказания помощи.

«Отделение способно принимать до 120 экстренных и плановых пациентов в сутки. Здесь же проходят обследования пациенты стационара. Для разделения амбулаторного и стационарного потоков предусмотрены отдельные входы, отдельная входная группа — для больных, которые доставляются службой скорой помощи», — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.



В подразделении размещаются три кабинета ультразвуковой диагностики, рентгенологическое отделение с 32-срезовым аппаратом КТ, противошоковая палата, операционный блок, кабинеты врачей — хирурга, травматолога и акушера-гинеколога, оснащенные всем необходимым. В ближайшее время начнет работу эндоскопическое отделение.



Как сообщил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин, в штате подразделения также дежурный врач, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог, 10 средних медицинских работников и 5 санитаров.



«Врачи, как правило, дежурят в стационаре. При необходимости дежурный врач приглашает специалистов в приемно-диагностическое отделение», — пояснил Сергей Васильевич.



По национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, новые условия для оказания медпомощи создаются и в других населенных пунктах Сергиевского района. С 2021 года в 9 подразделениях центральной районной больницы проведен капитальный ремонт, в селах Спасское и Калиновка возведены новые фельдшерско-акушерские пункты.



При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году планируется возведение 21 нового объекта здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах.

Фото: минздрав СО

