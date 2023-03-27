В селе Сергиевск начало работу приемно-диагностическое отделение районной больницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, во Всемирный день театра, назвали имена лауреатов Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Пять призовых мест у Самарской области: подвели итоги Фестиваля «Театральное Приволжье»
В парке будет выполнен значительный объем работ по благоустройству – строительство дорожек, мощение, освещение, реконструкция инженерных сетей. Кроме того, появятся новые объекты.
Проект реконструкции Загородного парка обсудили в Правительстве региона
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидается усиление ветра
Полноценная страховая защита действует лишь в случае, когда речь идет о выезде на так называемый «зимник».
«Росгосстрах»: получить выплату за уплывшую на льдине машину не получится
Бесплатные правовые консультации пройдут в приемной УПЧ в СО.
31 марта - Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи
Жителей Самарской области приглашают посетить различные культурные мероприятия.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели в губернии
Жители Самарской области могут заявить о своих проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Открыт сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени»
Всем ее участникам энергетики спишут пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения.
Весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области приближается к экватору
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.45
0.14
EUR 82.39
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В селе Сергиевск начало работу приемно-диагностическое отделение районной больницы

27 марта 2023 15:12
148
Здесь созданы новые возможности для оказания экстренной и плановой медпомощи.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Сергиевскую центральную районную больницу. Совместно с руководителем управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галиной Черногаевой и главой района Анатолием Екамасовым руководитель ведомства ознакомился с работой нового приемно-диагностического отделения в селе Сергиевск.

 Новые условия для оказания экстренной и неотложной, а также плановой консультативной медицинской помощи созданы в четырех муниципальных районах Самарской области — Сергиевском, Кинель-Черкасском, Красноярском и Похвистневском, — благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

 «Наша задача — повысить доступность специализированной медицинской помощи для жителей малых городов и сельских территорий. Создание отделений с мощной диагностической базой, противошоковой операционной, провизорными койками для лечения пациентов, которые требуют экстренного вмешательства или уточнения диагноза, — новый подход для сельского здравоохранения. Он позволяет в кратчайшие сроки стабилизировать состояние больного, провести необходимые диагностические мероприятия, включая КТ-, УЗИ-, эндоскопические исследования и рентгенографию, определить дальнейшие шаги по оказанию помощи», — отметил министр.

Проект совмещает функции приемного отделения стационара, отделения скорой помощи — круглосуточно работают противошоковая палата и операционная для оказания помощи по экстренным и неотложным показаниям, — а также амбулаторного подразделения, где ведут консультативный прием узкие специалисты, проводятся скрининговые исследования в рамках диспансеризации.

 «Выявление патологий на ранних стадиях, расширение охвата населения диагностикой, создание комфортных условий для пациентов и медицинского персонала — задачи, над которыми мы усиленно работаем в рамках реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В работе новых отделений отражены многие организационные решения, которые не один год успешно реализуются в поликлиниках, врачебных амбулаториях, офисах врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктах — от создания зон комфортного ожидания приема до применения телемедицинских технологий», — подчеркнул Армен Бенян.

Новый корпус Сергиевской больницы принял первых пациентов в феврале. Площадь здания — более 900 квадратных метров, маршрутизация обеспечивает разделение потоков пациентов в зависимости от уровня оказания помощи.

 «Отделение способно принимать до 120 экстренных и плановых пациентов в сутки. Здесь же проходят обследования пациенты стационара. Для разделения амбулаторного и стационарного потоков предусмотрены отдельные входы, отдельная входная группа — для больных, которые доставляются службой скорой помощи», — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.

В подразделении размещаются три кабинета ультразвуковой диагностики, рентгенологическое отделение с 32-срезовым аппаратом КТ, противошоковая палата, операционный блок, кабинеты врачей — хирурга, травматолога и акушера-гинеколога, оснащенные всем необходимым. В ближайшее время начнет работу эндоскопическое отделение.

Как сообщил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин, в штате подразделения также дежурный врач, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог, 10 средних медицинских работников и 5 санитаров.

 «Врачи, как правило, дежурят в стационаре. При необходимости дежурный врач приглашает специалистов в приемно-диагностическое отделение», — пояснил Сергей Васильевич.

 По национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, новые условия для оказания медпомощи создаются и в других населенных пунктах Сергиевского района. С 2021 года в 9 подразделениях центральной районной больницы проведен капитальный ремонт, в селах Спасское и Калиновка возведены новые фельдшерско-акушерские пункты.

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году планируется возведение 21 нового объекта здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах.

 

Фото:   минздрав СО
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Пациент обратился к врачам, когда опухоль правой кисти, которую он принимал за мозоль от лопаты, начала непрерывно расти.
27 марта 2023  15:27
Самарские онкоортопеды провели уникальную операцию  с использованием индивидуального эндопротеза
166
Здесь созданы новые возможности для оказания экстренной и плановой медпомощи.
27 марта 2023  15:12
В селе Сергиевск начало работу приемно-диагностическое отделение районной больницы
148
Врач ультразвуковой диагностики Ирина Куклова более 13 лет оказывает помощь жителям Челно-Вершинского района.
26 марта 2023  15:34
В Челно-Вершинской ЦРБ предотвращают развитие патологий сердца и сосудов
478
25 марта 2023  09:13
Капельница на дому от наркотиков Москва
349
Он проконтролировал вопросы внедрения информационных технологий в работу специализированной службы.
24 марта 2023  19:59
Замминистра СО Павел Золотарев посетил Тольяттинский кожно-венерологический диспансер с рабочим визитом
908
Если Вы не привиты или не переболели ранее этой инфекцией, то при встрече с инфицированным человеком вероятность заражения составляет практически 100%.
24 марта 2023  19:20
Илья Сиротко: "Вакцинация от кори – способ получить защиту от инфекции"
808
Оценить, как иммунитет человека реагирует на туберкулезную инфекцию, помогают иммунологические пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным и проба Манту.
24 марта 2023  18:29
«Может проявиться через 10 или 30 лет»: главный фтизиатр региона Игорь Цыганков — о том, что важно знать о туберкулезе
937
Специалисты с осторожностью отзываются о молодильных свойствах продуктов питания, отмечая, что не стоит рассчитывать на немедленный эффект даже от самой полезной пищи.
24 марта 2023  15:03
Эксперты: ряд продуктов, в том числе свекла, способствуют омоложению организма
715
Армен Бенян вручил ведомственные награды представителям специализированной службы.
24 марта 2023  14:51
В Самаре проходит научно-практическая конференция оториноларингологов с международным участием
713
«За год снижены все ключевые эпидемиологические показатели»: эксперты рассказали об успехах фтизиатрической службы региона
24 марта 2023  13:39
«За год снижены все ключевые эпидемиологические показатели»: эксперты рассказали об успехах фтизиатрической службы региона
809
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5821
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17379
Весь список
В центре внимания
В ходе которого были рассмотрены их обращения в органы власти.
27 марта 2023  14:43
Виктор Кудряшов провел прием граждан
222
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
27 марта 2023  12:44
Во внутригородских районах Самары проверяют готовность к месячнику по благоустройству
212
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
27 марта 2023  11:56
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Росгвардии с праздником
198
В Самаре введут особый противопожарный режим
26 марта 2023  13:05
В Самаре введут особый противопожарный режим
500
Какие изменения ожидают россиян в апреле
26 марта 2023  12:36
Какие изменения ожидают россиян в апреле?
619
Весь список