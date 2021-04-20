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В селе Константиновка вакцинацию в мобильных ФАПах прошли более 100 жителей

20 апреля 2021 21:08
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Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием.

20 апреля в мобильном фельдшерско-акушерском пункте была организована вакцинация жителей села Константиновка Большеглушицкого района. С начала апреля три новых передвижных фельдшерско-акушерских пункта Большеглушицкой центральной районной больницы начали выезжать в села для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, а также диспансеризации и медицинских осмотров.

В начале апреля Дмитрий Азаров передал ключи от 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения. Они распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, Кинель-Черкасской и Нефтегорской районными больницами и работают в отдалённых сёлах губернии, в том числе сейчас в них специалисты делают жителям прививки от COVID-19.

 «Пациенты сначала проходят осмотр у врача, заполняют анкету о состоянии здоровья, если нет противопоказаний, делаем прививку и информируем всех, когда планируется введение второго компонента вакцины, - пояснила медсестра врача общей практики Марина Рыжкова. - Вакцина хранится в специальной морозильной камере, которая установлена в ФАПе, она заморожена, мы размораживаем ее по инструкции и вводим пациентам. Затем наблюдаем за состоянием жителей после прививки в течение 30 минут».

Медработники также напоминают гражданам, что после прививки нужно также продолжать соблюдать простые меры профилактики - носить маску и соблюдать социальную дистанцию. 

Житель села Иван Смолин решил привиться, руководствуясь глобальной целью сократить число заражений в стране. «Надо сознательно подходить к этому вопросу, - убежден Иван Васильевич. - Мы, пожилые люди, это понимаем и потому сразу откликнулись на призыв привиться, чтобы меньше заражались и родные, и близкие мои, и люди по всей стране». 

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

 «Всего за прошедшие две недели нами осмотрено 350 человек с профилактической целью, - отметила заместитель главного врача Большеглушицкой ЦРБ Ирина Поставная. - А вакцинацию с учетом сегодняшнего дня в мобильных ФАПах прошли более 100 жителей района. Всего же в районе прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 2040 человек. Люди стали более активно записываться на вакцинацию, сыграла роль информационно-просветительская работа, которую ведут и наши медицинские работники». 

Жительница села Константиновка Татьяна Александровна пришла сделать прививку, чтобы не заболеть. И ради себя, и ради близких - детей и внуков.

«Надо, чтобы вывелась эта инфекция из нашей жизни. Если мы все привьемся, она от нас уйдет. Будем жить спокойно. Мои подруги привились, перенесли все нормально, вот и я решилась, настроена оптимистически. Очень хорошо, что есть такая вакцина, которая поможет не болеть», - говорит она.

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Здравоохранение
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