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В селе Гавриловка Алексеевского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт
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В селе Гавриловка Алексеевского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт

10 февраля 2025 16:54
88
Также в новом ФАПе медпомощь получают около 300 жителей еще одного села Алексеевского района – Самовольно - Ивановки.

В селе Гавриловка Алексеевского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

На данный момент получают первичную медико - санитарную помощь, проходят медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию в нём более 300 жителей. Ранее медицинская помощь оказывалась в приспособленном помещении. По графику в село приезжал врач общей практики.

"Теперь медицинская помощь для местных жителей организована в ежедневном режиме. В новом ФАПе работают фельдшер и медицинская сестра", - рассказала главный врач Нефтегорской центральной районной больницы Наталья Мухортова.

Также в новом ФАПе медпомощь получают около 300 жителей еще одного села Алексеевского района – Самовольно - Ивановки.

Модернизация первичного звена здравоохранения продолжится в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». За 2025 год будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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