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В Сеченовском Университете Минздрава РФ научились «печатать» пациентам идеальную улыбку на 3D-принтере

7 сентября 2022 18:29
127
Методика запатентована и внедрение в практику может произойти уже через год.

Для имплантации зубов учёные университета придумали изготавливать титановый каркас, который позволит изменить форму челюсти и восстановить красивый зубной ряд, сообщает rg.ru.

Титановые сетки создают каркас, на котором восстанавливается костная ткань.

В дальнейшем становится проще установить имплант вместо утерянного зуба.

 После рентгена челюстей специальная программа моделирует форму и положение титановой сетки.

Её печатают на 3D-принтере;

Готовый протез стерилизуют и устанавливают пациенту.

Методика запатентована и внедрение в практику может произойти уже через год.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Методика запатентована и внедрение в практику может произойти уже через год.
7 сентября 2022  18:29
В Сеченовском Университете Минздрава РФ научились «печатать» пациентам идеальную улыбку на 3D-принтере
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