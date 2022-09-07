В Сеченовском Университете Минздрава РФ научились «печатать» пациентам идеальную улыбку на 3D-принтере

Для имплантации зубов учёные университета придумали изготавливать титановый каркас, который позволит изменить форму челюсти и восстановить красивый зубной ряд, сообщает rg.ru.
Титановые сетки создают каркас, на котором восстанавливается костная ткань.
В дальнейшем становится проще установить имплант вместо утерянного зуба.
После рентгена челюстей специальная программа моделирует форму и положение титановой сетки.
Её печатают на 3D-принтере;
Готовый протез стерилизуют и устанавливают пациенту.
Методика запатентована и внедрение в практику может произойти уже через год.
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