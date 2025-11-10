В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»

272

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России завершила обучение вторая группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». Проект, инициатором которого выступает ЦНИИОИЗ Минздрава России, нацелен на развитие и совершенствование управленческих компетенций руководителей медицинских организаций. Его особенностью является практикоориентированный подход с одновременным обучением на базе медицинских вузов и знакомством с лучшими практиками и технологиями в ведущих медицинских организациях. Проект реализуется в 10 регионах России по поручению Министерства здравоохранения РФ.

В состав второй группы вошли 17 слушателей Самарской области и Республики Марий Эл. Работа строилась в очно-заочном формате. Участники прошли шестидневный интенсив с тренингом командообразования, совершенствованием лидерских компетенций. Также слушатели посетили 4 ведущих клиники Самары. Завершилось обучение итоговой стратегической сессией с представителем министерства здравоохранения Самарской области. Заочная часть программы обеспечила широкоформатную теоретическую подготовку через изучение лекций, предоставленных экспертами ЦНИИОИЗ.

Согласно замыслу организаторов, создание региональных школ должно позволить масштабировать проект и дать молодым управленцам возможность ближе познакомиться с лучшими практиками организации медпомощи на местах. Эффективность обучения подтверждают карьерные успехи выпускников первого потока. Так, по итогам обучения один из участников был назначен на должность главного врача, а один слушатель возглавил поликлинику в Самаре.

Участники второго потока также высоко оценили практическую пользу обучения и поделились своими впечатлениями.

Главный врач Городской поликлиники №2 г. Тольятти Владимир Ермолаев отметил, что системный взгляд на управление стал одной из самых полезных опций, которые дает обучение. Он уже начал применять полученные знания на практике: в учреждении запущено несколько проектов, а часть методик используется при подготовке к сертификации.

Заведующий поликлиническим отделением в Самаре Александр Иванушкин пришел на обучение с запросом на обучение систематизации управленческой работы. Он высказал пожелание, что в будущем развитием направления могло бы стать создание AI-ассистента для организаторов здравоохранения, который помогал бы в решении рутинных задач и аналитики. По его словам, особенно полезными на данном этапе стали знания по работе с качеством медицинской помощи и обратной связью от пациентов.

Главный врач Октябрьской ЦГБ Светлана Шугурова подчеркнула, что современные реалии требуют от руководителя умения быстро перестраиваться и разбираться во всех сферах. По ее словам, обмен опытом с коллегами из разных учреждений имеет огромное значение. Она уже планирует внедрять полученные знания, в первую очередь, пересматривая и выстраивая организационные процессы в своей больнице.

