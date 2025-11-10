Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди более чем 175 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре прошел первый межрегиональный инклюзивный турнир по кикбоксингу 
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»

10 ноября 2025 11:29
272
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России завершила обучение вторая группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». Проект, инициатором которого выступает ЦНИИОИЗ Минздрава России, нацелен на развитие и совершенствование управленческих компетенций руководителей медицинских организаций. Его особенностью является практикоориентированный подход с одновременным обучением на базе медицинских вузов и знакомством с лучшими практиками и технологиями в ведущих медицинских организациях. Проект реализуется в 10 регионах России по поручению Министерства здравоохранения РФ.  

В состав второй группы вошли 17 слушателей Самарской области и Республики Марий Эл. Работа строилась в очно-заочном формате. Участники прошли шестидневный интенсив с тренингом командообразования, совершенствованием лидерских компетенций. Также слушатели посетили 4 ведущих клиники Самары. Завершилось обучение итоговой стратегической сессией с представителем министерства здравоохранения Самарской области. Заочная часть программы обеспечила широкоформатную теоретическую подготовку через изучение лекций, предоставленных экспертами ЦНИИОИЗ.

Согласно замыслу организаторов, создание региональных школ должно позволить масштабировать проект и дать молодым управленцам возможность ближе познакомиться с лучшими практиками организации медпомощи на местах. Эффективность обучения подтверждают карьерные успехи выпускников первого потока. Так, по итогам обучения один из участников был назначен на должность главного врача, а один слушатель возглавил поликлинику в Самаре.

Участники второго потока также высоко оценили практическую пользу обучения и поделились своими впечатлениями.

Главный врач Городской поликлиники №2 г. Тольятти Владимир Ермолаев отметил, что системный взгляд на управление стал одной из самых полезных опций, которые дает обучение. Он уже начал применять полученные знания на практике: в учреждении запущено несколько проектов, а часть методик используется при подготовке к сертификации.

Заведующий поликлиническим отделением в Самаре Александр Иванушкин пришел на обучение с запросом на обучение систематизации управленческой работы. Он высказал пожелание, что в будущем развитием направления могло бы стать создание AI-ассистента для организаторов здравоохранения, который помогал бы в решении рутинных задач и аналитики. По его словам, особенно полезными на данном этапе стали знания по работе с качеством медицинской помощи и обратной связью от пациентов.

Главный врач Октябрьской ЦГБ Светлана Шугурова подчеркнула, что современные реалии требуют от руководителя умения быстро перестраиваться и разбираться во всех сферах. По ее словам, обмен опытом с коллегами из разных учреждений имеет огромное значение. Она уже планирует внедрять полученные знания, в первую очередь, пересматривая и выстраивая организационные процессы в своей больнице.

Фото СамГМУ

Здравоохранение
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
10 ноября 2025  11:29
10 ноября 2025  11:29
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
272
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
180
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
9 ноября 2025  15:53
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
656
Это порядка 40% от численности населения региона.
8 ноября 2025  16:13
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
1111
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
7 ноября 2025  13:46
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
1066
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
7 ноября 2025  11:09
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
1186
Среди них — врач-терапевт приёмного отделения Марина Шелякина.
7 ноября 2025  10:12
К коллективу Богатовской ЦРБ присоединились 3 новых специалиста
982
Транспорт позволяет повысить мобильность медицинского персонала и оперативность оказания помощи.
6 ноября 2025  13:28
Медработники Красноярской больницы оказывают неотложную помощь на новых автомобилях
988
Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.
5 ноября 2025  22:49
Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении
1016
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
5 ноября 2025  19:36
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
1089
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15561
В центре внимания
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
131
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
152
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
170
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
359
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
177
