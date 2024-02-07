В СамГМУ разрабатывают тест-систему для индивидуального подбора лекарств пациентам с шизофренией

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разрабатывается фармакогенетическая тест-система для оценки безопасности и эффективности терапии. Она позволит применять индивидуальный подход к назначению препаратов пациентам, страдающим шизофренией. Исследования ведутся на базе Международного научно-образовательного центра (МНОЦ) нейропсихиатрии СамГМУ.

По словам директора МНОЦ нейропсихиатрии, главного исследователя проекта Дарьи Смирновой, тест-система учитывает генетические особенности человека. В результате ее применения снизится риск развития побочных эффектов, повысится качество ремиссии и жизни пациентов. В основе действия тест-системы заложен механизм выявления конкретных полиморфизмов генов, влияющих на фармакологический ответ. Источником ДНК будет образец крови пациента, который помещают в тест-систему и анализируют. На основании полученных данных будет назначаться соответствующая терапия.

Как пояснила специалист МНОЦ нейропсихиатрии СамГМУ Анна Стрельник, примерно у 20-30% пациентов, страдающих шизофренией, лечение не приносит должного эффекта. У 30% формируется устойчивость к терапии. До 70% пациентов могут сталкиваться с побочными эффектами антипсихотиков, что снижает качество жизни и зачастую заставляет их спонтанно отказываться от приема лекарств.

“Это приводит к обострению и прогрессированию заболевания, хронификации его течения, ранней инвалидизации, — говорит Анна Стрельник. — Проблема назначения эффективной и безопасной антипсихотической терапии крайне актуальна. Сегодня антипсихотическая терапия назначается с учетом общих клинических показаний и базовых инструкций препаратов, не основываясь на индивидуальных генетических особенностях пациента. Фармакогенетический тест, проведенный до начала терапии, позволит назначить лечение с учетом индивидуальных генетических особенностей».

На данный момент исследование находится на втором этапе сбора клинического материала. Анализируются различные биохимические показатели крови пациентов (АлАТ, АсАТ, глюкоза, триглицериды, холестерин, креатинин и другие) для оценки безопасности проводимой антипсихотической терапии и корреляции их изменений с генетическими особенностями пациента. Проводится генетический анализ — полноэкзомное секвенирование и метод ПЦР. Биообразцы крови пациентов собираются на базе Самарской областной клинической психиатрической больницы под руководством главного врача, главного специалиста Минздрава Самарской области по психиатрии Михаила Шейфера, по совместительству главного специалиста МНОЦ нейропсихиатрии. Как отметила Анна Стрельник, для создания эффективно работающей, чувствительной тест-системы необходим период клинических испытаний и апробации, занимающий от 5 до 7 лет.

“Таким образом, в реальной клинической практике будет реализован персонализированный подход к лечению, — рассказала Дарья Смирнова. — Мы считаем важным не только разработать фармакогенетическую тест-систему, но и внедрить ее использование на уровне клинических рекомендаций для применения в рутинной психиатрической практике повсеместно в стране, начиная с пилотных проектов в Самарской области и Санкт-Петербурге”.

Наставником проекта выступает главный специалист МНОЦ нейропсихиатрии, директор Института персонализированной психиатрии и неврологии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) Регина Насырова. Между СамГМУ и НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева подписан договор о сотрудничестве.

Проект по созданию тест-системы является частью комплексного лонгитюдного проекта «Банк инновационных нейропсихиатрических исследований». Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

В 2023 году проект МНОЦ нейропсихиатрии по созданию фармакогенетической тест-системы для применения в области психиатрии был выбран Российской академией наук как приоритетный.