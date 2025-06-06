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Это пять аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма. Они приобретены в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".



Холтер — небольшое устройство, которое регистрирует сердечный ритм в течение 1-2 дней. Аппарат используется для выявления нерегулярных сердечных сокращений. Исследование проводится, если традиционная электрокардиограмма не дает достаточно подробной информации о состоянии сердца.



«Холтеровское мониторирование является безопасным и эффективным методом диагностики, который помогает выявить различные заболевания сердца и сосудов, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертония, атеросклероз и другие. Кроме того, этот метод исследования может быть использован для оценки эффективности лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - рассказала заведующая функциональным отделением @https://clck.ru/3LaiLd (Самарской поликлиники №2) Лилия Кузнецова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО