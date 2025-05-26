В Самарскую поликлинику №10 поставлено новое оборудование

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В Самарскую городскую поликлинику №10 было поставлено новое оборудование – 10 электрокардиографов, 5 аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма и два физиотерапевтических аппарата. Медицинская техника приобретена по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Новая аппаратура необходима для улучшения качества оказания неотложной медицинской помощи, проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения населения, в том числе на дому.

«Первый аппарат мы активно используем в комплексной реабилитации пациентов с вертеброгенной патологией, поражением опорно-двигательного аппарата, состояниям после оперативного лечения на суставах и позвоночнике. С помощью него внедрена методика применения ультразвука с использованием сложных лекарственных растворов, которые хорошо переносятся пациентами и повышают эффективность лечения пациентов. Второй аппарат предназначен для воздействия синусоидальными моделированными токами звуковой частоты», - отметила заведующая отделением медицинской реабилитации Елена Пыркова.

Замена физиотерапевтических аппаратов дает также возможность проводить дополнительное, качественное лечение при оказании реабилитационной медицинской помощи.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО