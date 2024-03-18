В Самарскую область поставлена партия вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита

50

Это почти 6700 доз комбинированной вакцины. Они распределены, в ближайшее время будут доставлены в медучреждения региона.



«Мы поэтапно и централизованно получаем вакцину в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. В конце 2023 года и начале этого года в область были осуществлены федеральные поставки комбинированных вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита – всего более 13500 доз. На прошлой неделе в регион поставлена очередная партия - почти 6700 доз. По мере поступления вакцины распределяются и отгружаются в медицинские организации, - отметил руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко. - Для проведения вакцинации в соответствии в календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям за счет средств областного бюджета закупаем моновакцину от кори. В марте закупили 3000 доз такой вакцины».

Фото: минздрав СО