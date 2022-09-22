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В Самарской больнице Середавина открылась Первая российско-белорусская научно-практическая конференция

22 сентября 2022 14:25
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Завершится конференция 23 сентября.

В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина торжественно открылась Первая российско-белорусская научно-практическая конференция «Пациент - ориентированное здравоохранение и специалист - ориентированная медицина XXI века».

Мероприятие станет площадкой для обсуждения вопросов повышения качества и безопасности оказания медицинской помощи на основе новых междисциплинарных технологий в медицине, взаимного сотрудничества в научно-практическом здравоохранении Самарской области и Республики Беларусь.

Сопредседатели конференции — министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, начальник отдела науки Министерства здравоохранения Республики Беларусь Маргарита Досина, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина, ректор Медицинского университета «Реавиз» Инга Прохоренко. В мероприятии участвуют ведущие специалисты в области здравоохранения Республики, эксперты федеральных медицинских исследовательских центров Минздрава России, специалисты здравоохранения Самарской области.

В июне этого года делегация региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым посетила Республику Беларусь в целях укрепления и расширения сотрудничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах с регионами Союзного государства. Научно-практическая конференция станет следующим важным шагом для определения перспектив дальнейшего взаимодействия.

В рамках первого дня конференции работают пять секций:
— «Современные аспекты организации и высокотехнологичная медицинская
помощь в кардиологии и ангионеврологии»;
— «Охрана здоровья матери и ребенка»;
— «Высокие технологии — инновационная трансформация стратегий и тактик
оказания медицинской помощи»;
— «Современные аспекты профессионального развития специалистов со средним
медицинским образованием»;
— «Онкологическая служба: устойчивость и прогресс, реалии и перспективы».

Завершится конференция 23 сентября.

 

Фото:   минздрав СО

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