В Самарской области за сутки подтвержден 461 случай коронавирусной инфекции 

126

31 июля в регионе подтвержден 461 случай новой коронавирусной инфекции:



- 189 в г. Самара

- 72 в г. Тольятти

- 18 в г. Кинель

- 17 в г. Новокуйбышевск

- 15 в Волжском районе

- 14 в г. Сызрань

- 12 в Красноярском районе

- 10 в г. Отрадный

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в г. Похвистнево

- 8 в г. Жигулевск

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Кошкинском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Кинельском районе

437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 76310 случаев коронавируса.



Скончались 2641 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 70, 71, 82, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 49, 60, 70, 70, 78, 84, 89 лет, мужчины 63, 66, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и онкологическим заболеванием;

женщины 56, 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 82,71, по стране - 108,6.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,53.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9405, нарастающим итогом 3063182.