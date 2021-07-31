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В Самарской области за сутки подтвержден 461 случай коронавирусной инфекции 

31 июля 2021 14:38
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Скончались 17 человек.

 31 июля в регионе подтвержден 461 случай новой коронавирусной инфекции:

- 189 в г. Самара
- 72 в г. Тольятти
- 18 в г. Кинель
- 17 в г. Новокуйбышевск
- 15 в Волжском районе
- 14 в г. Сызрань
- 12 в Красноярском районе
- 10 в г. Отрадный
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в г. Похвистнево
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Кинельском районе

437 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 76310 случаев коронавируса.

Скончались 2641 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 70, 71, 82, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 49, 60, 70, 70, 78, 84, 89 лет, мужчины 63, 66, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и онкологическим заболеванием;
женщины 56, 86 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 82,71, по стране - 108,6.
​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,53.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9405, нарастающим итогом 3063182.

Теги: коронавирус новые случаи

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