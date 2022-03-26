В Самарской области спасли женщину, весившую 170 килограммов

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Спасатели и медики из Сызрани смогли спасти погибающую женщину, вес которой превышал 170 килограммов. Известно, что у местной жительницы случился сердечный приступ и ей в срочном порядке потребовалась госпитализация. Однако, прибыв на место, бригада скорой помощи даже не смогла приподнять женщину.

Как сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе, инцидент произошел в частном секторе города. Изначально в бригаде уже были мужчины, плюс водитель. Однако им все равно пришлось вызывать на помощь еще пятерых спасателей. В итоге восемь мужчин еле как подняли и донесли пострадавшую до машины скорой, сообщает ktv-ray.ru.