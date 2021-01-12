В Самарской области порядка 2000 человек получили вторую дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции

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В Самарской области проходит второй этап вакцинации от COVID-19. Первую дозу вакцины Гам-КОВИД-Вак уже получили около 6000 человек. Вакцинация вторым компонентом препарата проводится через три недели. Это позволяет сформировать иммунитет против новой коронавирусной инфекции.

Для вакцинации населения от COVID-19 в регион уже поступило более 11 тысяч доз вакцины, включая 700 доз ЭпиВакКорона. В том числе, 4500 доз Гам-КОВИД-Вак в область привезли 11 января.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе прорабатывается возможность поставки очередных партий вакцины в ближайшие недели: «Понятно, что мы в первую очередь рассчитываем на снижение заболеваемости при условии вакцинации населения. Люди все больше и больше вопросов задают, когда начнется масштабная вакцинация». Пока вакциной в первую очередь прививают медработников, учителей, соцработников. Регулярные поставки позволят расширить категории населения, которые смогут привиться от коронавируса.

Вакцинацию от COVID-19 проводят в 34 медучреждениях региона.

«Наше основное внимание направлено на представителей групп риска, - рассказывает заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №13 Сергей Братко, - Сейчас мы прививаем в первую очередь медицинских работников, учителей, сотрудников социальных служб. На данный момент проводится в плановом порядке вакцинация вторым компонентом вакцины. Можно отметить, что есть четкое понимание: вакцинация позволяет формировать коллективный иммунитет и противостоять коронавирусной инфекции. Поэтому люди идут на вакцинацию с удовольствием, пониманием. Никаких побочных моментов, связанных с прививкой, не отмечается. Все проходит организованно, в штатном режиме».

Среди тех, кто получил уже вторую дозу вакцины Гам-КОВИД-Вак, - учитель начальных классов школы №29 Валентина Штрак. «Считаю, что на мне лежит ответственность не только за свое здоровье, но и забота о здоровье маленьких детей, с которыми я встречаюсь каждый день, - подчеркивает педагог, - поэтому я пришла и сделала вторую часть прививки от коронавируса. Все прошло благополучно. Никаких реакций не было на первую прививку, надеюсь, что и на вторую не будет. Я с пониманием отношусь к своей задаче и уверена, что все будет хорошо».

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. За время праздничных каникул вакцину получили более 3700 человек. Для разъяснения всех возникающих вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования.

Фото: скриншот видео