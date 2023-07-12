В Самарской области клещи покусали больше трех тысяч человек

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В региональном Роспотребнадзоре опубликовали свежую статистику по сезонной активности клещей. Пострадали более 3 тысяч человек.

Лабораторное исследование паразитов на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями проводят в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области.



По состоянию на 10 июля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 2850 экземпляров клещей, снятых с людей, в 30-ти обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. На инфицированность боррелиями проверили 2759 экземпляров клещей – его обнаружили в 35-ти.



Стоит отметить, что для предотвращения укусов от клещей обрабатывают парки, турбазы, леса, детские оздоровительные лагеря. В этом году запланировано провести обработку на территории общей площадью 4391,99 га. Работы провели уже на 4570,20 га земли, пишет Сова.