В Самарской области 42 % жителей ждут скорую дольше положенного

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20 миллионов человек (каждый седьмой житель России) будут вынуждены ждать врача дольше положенного времени. Два миллиона из них будут ждать прибытия скорой помощи больше часа, 650 тысяч человек — больше двух часов. С этими расчетами согласны сами россияне: 54 % опрошенных Росстатом, вызывавших «неотложку» в 2020 году, ждали ее дольше 20 минут.

Жители Самарской области чаще других ждут скорую дольше установленных приказом Минздрава 20 минут — это случается в 42 % случаев.

«Вот эти 20 минут — они же не с неба свалились, это определенный расчет тех критических состояний, при которых увеличение времени доезда чревато или осложнениями или даже смертью», — объясняет первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко.

Причинами опозданий машин скорой помощи и врачи, и сторонние эксперты называют оптимизацию здравоохранения (сокращение числа медучреждений и объединение мелких с более крупными) и недостаток регионального финансирования.

«Важные истории» посчитали, сколько россиян живет в населенных пунктах, до которых бригадам скорой медицинской помощи невозможно добраться за 20 минут (норматив установлен приказом Минздрава).