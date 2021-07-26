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В Самарской области 42% жителей ждут скорую дольше положенного

26 июля 2021 12:12
191
В Самарской области 42 % жителей ждут скорую дольше положенного

20 миллионов человек (каждый седьмой житель России) будут вынуждены ждать врача дольше положенного времени. Два миллиона из них будут ждать прибытия скорой помощи больше часа, 650 тысяч человек — больше двух часов. С этими расчетами согласны сами россияне: 54 % опрошенных Росстатом, вызывавших «неотложку» в 2020 году, ждали ее дольше 20 минут.

Жители Самарской области чаще других ждут скорую дольше установленных приказом Минздрава 20 минут — это случается в 42 % случаев.

«Вот эти 20 минут — они же не с неба свалились, это определенный расчет тех критических состояний, при которых увеличение времени доезда чревато или осложнениями или даже смертью», — объясняет первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко.

Причинами опозданий машин скорой помощи и врачи, и сторонние эксперты называют оптимизацию здравоохранения (сокращение числа медучреждений и объединение мелких с более крупными) и недостаток регионального финансирования. 

«Важные истории» посчитали, сколько россиян живет в населенных пунктах, до которых бригадам скорой медицинской помощи невозможно добраться за 20 минут (норматив установлен приказом Минздрава).

Теги: скорая помощь

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