В Самарской области 193 человека умерли от отравления алкоголем

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В Самарской области за 2020 год произошло 1943 случая отравления суррогатным алкоголем. Спасти удалось не всех пострадавших –-скончались 193 человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области.



- Общее количество отравлений, по сравнению с 2019 годом, снизилось на 12,63 % - на 281 случай, а число смертей - на 24,02 % - на 61 случай, - отметили в ведомстве.



Больше всего отравлений в прошлом году зафиксировали в Самаре - 905 случаев, погибли 99 человек, а также в Тольятти - 726 случаев и 18 смертей.



При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, страдают от некачественного алкоголя и спиртосодержащих напитков не только взрослые, но и дети. В 39 случаях пострадавшими оказались самарцы в возрасте до 14 лет. Среди подростков 15-17 лет специалисты зарегистрировали 37 отравлений. Никто не погиб, сообщает Сова.инфо.

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